ed-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden feiert nach seinem Sieg beim Grand Prix von Katar.
ed-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden feiert nach seinem Sieg beim Grand Prix von Katar. Bild: Altaf Qadri/AP/dpa
Lena Dürr aus Deutschland in Aktion beim Ski-Weltcup in Copper Mountain.
Lena Dürr aus Deutschland in Aktion beim Ski-Weltcup in Copper Mountain. Bild: Robert F. Bukaty/AP/dpa
Ein Feuerwerk explodiert über dem schwimmenden Weihnachtsbaum am Strand von Botafogo in Rio De Janeiro.
Ein Feuerwerk explodiert über dem schwimmenden Weihnachtsbaum am Strand von Botafogo in Rio De Janeiro. Bild: Bruna Prado/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 01.12.2025
22:11 Uhr
2 min.
Ski-Ass Dürr nach famosem Finale Zweite - Shiffrin siegt
Lena Dürr fuhr im zweiten Durchgang in Copper Mountain noch auf Rang zwei vor.
Lena Dürr zeigt im Slalom von Copper Mountain eine fulminante Aufholjagd und feiert somit eine Premiere. Mikaela Shiffrin setzt den Siegeszug in ihrer Paradedisziplin fort.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
27.11.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 27.11.2025
 12 Bilder
Tierischer Zuschauer beim Ski-Weltcup -in eine Decke eingewickelter Hund wartet an der Strecke der Langläufer.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
