Kampf gegen die Flammen: Feuerwehrleute löschen ein Feuer, das durch eine Explosion in einem Industriegebäude in Nairobi verursacht wurde. Es gibt Tote und Verletzte. Bild: John Ochieng/AP/dpa

Umgeben vom Hochwasser: Eine Möwe auf einem Schild am Russian River am Johnson's Beach in den USA. Bild: Jessica Christian/San Francisco Chronicle/AP/dpa