Bilder des Tages vom 02.05.2023

Chilischoten sind ein wichtiger Bestandteil der bengalischen Küche. Unter Regenschirmen schützen sich Arbeiter vor der sengenden Sonne, während sie mühsam einen roten Teppich aus Millionen von geernteten Chilischoten in Bogra (Bangladesch) durchforsten. Sie sortieren die faulen und kaputten Chilischoten aus, die sich nicht verkaufen lassen. Foto: Joy Saha/ZUMA Press Wire/dpa

Sieht aus wie etwas aus der Zukunft, ist aber etwas für die Zukunft: Blick auf den Elektrolyseur für die Herstellung von grünem Wasserstoff bei Air Liquide. Der Bundespräsident stattete dem Unternehmen einen Besuch ab. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Im Kampf für mehr Klimagerechtigkeit haben Schülerinnen und Schüler des Berliner Melanchthon-Gymnasiums in Marzahn-Hellersdorf am Dienstag die Aula ihrer Schule besetzt. Foto: Jonas Knorr/Melanchthon-Gymnasium/dpa

Für die nächsten Tage haben die Meteorologen zunächst wechselhaftes Wetter vorausgesagt. Ein Fischerboot am Strand des Ostseebades Ahlbeck auf Usedom liegt vorerst auf dem Trockenen. Foto: Stefan Sauer/dpa

Auch in Großbritanien wird weiter gestreikt: Mitglieder der Lehrergewerkschaft National Education Union (NEU) nehmen vor dem Bildungsministerium im Zentrum Londons an einer Kundgebung teil. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Im Rahmen von Demonstrationen, zu denen der Oppositionsführer Odinga aufgerufen hatte, kam es in Kenia zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Regierungsgegnern. Foto: Ben Curtis/AP/dpa

Der 96 Jahre alte Salomon Birnbaum aus New York ist ein Überlebender aus dem KZ-Außenlager Wöbbelin. Gemeinsam mit Angehörigen von Überlebenden aus Frankreich, Belgien, Deutschland, Polen, Kanada, den Niederlanden und den USA gedenken Kirchenvertreter und Politiker der Opfer an der Gedenkstätte. Am 02. Mai 1945 hatten US-Soldaten das Außenlager Wöbbelin befreit. Foto: Jens Büttner/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schaut sich während der Grundsteinlegung für das Chemical Innovation Plant (CIP) von Boehringer Ingelheim ein Modell eines Empagliflozin-Moleküls an. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Eine Frau und ein Kind, die traditionelle kaiserliche Kostüme tragen, sind auf dem Weg zur Verbotenen Stadt während des Maifeiertags in Peking. Foto: Andy Wong/AP

Wassertropfen vom Regen perlen auf einem Grashalm. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein Mitarbeiter reinigt im Auftrag der Stadtwerke Hamburg eine Laterne am Schulberg. Foto: Christian Charisius/dpa

Die New Jersey Devils sind als letztes Team ins Viertelfinale der NHL-Playoffs eingezogen. Im entscheidenden siebten Spiel der Erstrundenserie gegen die New York Rangers holte das Team am Montagabend einen 4:0-Sieg. Foto: Adam Hunger/AP/dpa

Nicole Kidman und Keith Urban kommen zur Benefizgala des New Yorker Metropolitan Museum of Art. Die starbesetzte Veranstaltung findet traditionell am ersten Montag im Mai statt - oberste Gastgeberin ist Anna Wintour, Chefin der US-Modezeitschrift "Vogue". Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa