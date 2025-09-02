Bilder des Tages vom 02.09.2025

Schlimmes Erdbeben in Afghanistan: Ein Mann geht an einem vom Erdbeben zerstörten Haus vorbei. Bild: Wahidullah Kakar/AP/dpa

Überschwemmung in Pakistan: Dorfbewohner benutzen eine große Metallkochpfanne zur Jaggery-Herstellung als behelfsmäßiges Floß Bild: K.M. Chaudary/AP/dpa

Stars in Venedig: Regisseur Benny Safdie (l-r), Emily Blunt und Dwayne Johnson kommen mit dem Boot zu den Internationalen Filmfestspielen. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Die spanische Kronprinzessin tritt in die Fliegerakademie ein. Bild: Edu Botella/EUROPA PRESS/dpa

Bundeskanzler Friedrich Merz trinkt bei seinem Antrittsbesuch in Nordrhein-Westfalen aus dem goldenen Hahn der Stadt Münster. Bild: Guido Kirchner/dpa

Luchs in Sachsen ausgewildert: Luchsmännchen (Kuder) Charlie sprint aus der Transportbox im Forstbezirk Eibenstock Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Jens Spahn (l) und Matthias Miersch (r) gemeinsam in der Ukraine: Sie gedenken bei ihrem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zusammen mit dem deutschen Botschafter in der Ukraine Martin Jäger den getöteten ukrainischen Soldaten. Bild: Michael Fischer/dpa

Die aufgehende Sonne verfärbt den Morgenhimmel in Niedersachsen. Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Nichts wie weg und ab in die Freiheit! Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Köpfchen in das Wasser, Füßchen in die Höh. Bild: Stefan Sauer/dpa