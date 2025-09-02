Bilder des Tages vom 02.09.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Herbert Grönemeyer steht bei seinem Auftaktkonzert "Herbert Grönemeyer - mittendrin – akustisch" auf der Bühne in der Westfalenhalle in Dortmund.
Herbert Grönemeyer steht bei seinem Auftaktkonzert "Herbert Grönemeyer - mittendrin – akustisch" auf der Bühne in der Westfalenhalle in Dortmund. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Menschen genießen die Abendstimmung am Ufer der Außenalster in Hamburg.
Menschen genießen die Abendstimmung am Ufer der Außenalster in Hamburg. Bild: Marcus Brandt/dpa
Ein Essensstand leuchtet in der Abenddämmerung, während sich Palästinenser in der Nähe des Hafens von Gaza Stadt im Mittelmeer abkühlen.
Ein Essensstand leuchtet in der Abenddämmerung, während sich Palästinenser in der Nähe des Hafens von Gaza Stadt im Mittelmeer abkühlen. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Auf diesem Foto der Sudanesischen Befreiungsbewegung/Armee versammeln sich Menschen an der Stelle eines Erdrutsches vom 31. August, der das Dorf Tarasin in den Marrah-Bergen in Zentral-Darfur zerstört hat.
Auf diesem Foto der Sudanesischen Befreiungsbewegung/Armee versammeln sich Menschen an der Stelle eines Erdrutsches vom 31. August, der das Dorf Tarasin in den Marrah-Bergen in Zentral-Darfur zerstört hat. Bild: Sudan Liberation Movement/Army/Sudan Liberation Movement/Army/AP/dpa
Herbert Grönemeyer steht bei seinem Auftaktkonzert "Herbert Grönemeyer - mittendrin – akustisch" auf der Bühne in der Westfalenhalle in Dortmund.
Herbert Grönemeyer steht bei seinem Auftaktkonzert "Herbert Grönemeyer - mittendrin – akustisch" auf der Bühne in der Westfalenhalle in Dortmund. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Menschen genießen die Abendstimmung am Ufer der Außenalster in Hamburg.
Menschen genießen die Abendstimmung am Ufer der Außenalster in Hamburg. Bild: Marcus Brandt/dpa
Ein Essensstand leuchtet in der Abenddämmerung, während sich Palästinenser in der Nähe des Hafens von Gaza Stadt im Mittelmeer abkühlen.
Ein Essensstand leuchtet in der Abenddämmerung, während sich Palästinenser in der Nähe des Hafens von Gaza Stadt im Mittelmeer abkühlen. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Auf diesem Foto der Sudanesischen Befreiungsbewegung/Armee versammeln sich Menschen an der Stelle eines Erdrutsches vom 31. August, der das Dorf Tarasin in den Marrah-Bergen in Zentral-Darfur zerstört hat.
Auf diesem Foto der Sudanesischen Befreiungsbewegung/Armee versammeln sich Menschen an der Stelle eines Erdrutsches vom 31. August, der das Dorf Tarasin in den Marrah-Bergen in Zentral-Darfur zerstört hat. Bild: Sudan Liberation Movement/Army/Sudan Liberation Movement/Army/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 02.09.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
06:10 Uhr
2 min.
Grönemeyer startet Unplugged-Reihe: mittendrin und akustisch
Herbert Grönemeyers Konzerte in Dortmund und Berlin in diesem September sind ausverkauft (Archivbild)
Bei sieben Konzerten präsentiert Herbert Grönemeyer im September Hits in neuem Akustik-Arrangement. Los geht's mit fünf Shows in Dortmund - den Fans dort macht er schon am Bahnsteig eine Ansage.
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
02.09.2025
2 min.
Israels Generalstabschef: Haben mit Operation Gaza begonnen
Ein behelfsmäßiges Zeltlager für vertriebene Palästinenser nahe Gaza
Israels Generalstabschef schwört Reservisten auf einen kompletten Sieg über die Hamas ein. Die Bodenoperation in Gaza habe bereits begonnen. Israel werde seine Angriffe intensivieren.
Mehr Artikel