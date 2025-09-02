Bilder des Tages vom 02.09.2025

Bilder des Tages
Herbert Grönemeyer steht bei seinem Auftaktkonzert "Herbert Grönemeyer - mittendrin – akustisch" auf der Bühne in der Westfalenhalle in Dortmund. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Menschen genießen die Abendstimmung am Ufer der Außenalster in Hamburg. Bild: Marcus Brandt/dpa
Ein Essensstand leuchtet in der Abenddämmerung, während sich Palästinenser in der Nähe des Hafens von Gaza Stadt im Mittelmeer abkühlen. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Auf diesem Foto der Sudanesischen Befreiungsbewegung/Armee versammeln sich Menschen an der Stelle eines Erdrutsches vom 31. August, der das Dorf Tarasin in den Marrah-Bergen in Zentral-Darfur zerstört hat. Bild: Sudan Liberation Movement/Army/Sudan Liberation Movement/Army/AP/dpa
