Bilder des Tages vom 02.10.2025

Bilder des Tages
Vor Gaza: Israel eskortiert und stoppt Boote der Global Sumud Flotilla. Bild: Leo Correa/AP/dpa
Brandenburg: Morgenstimmung mit Wisent im Wildpark Schorfheide. Bild: Patrick Pleul/dpa
Familienfoto in Kopenhagen: EU-Spitze mit Merz (r), Meloni und Pashinyan beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Bild: Suzanne Plunkett/PA Wire/dpa
Blatten/Wallis: Vier Monate nach Erdrutsch – Luftaufnahme zeigt Häuser im überfluteten Dorf. Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa
Nach Brand in München: Feuerwehrleute packen an einem Haus im Münchner Norden ihre Utensilien ein. Bild: Peter Kneffel/dpa
Marokko: Brennendes Polizeifahrzeug bei Protesten für Reformen in Rabat Bild: Mosa'ab Elshamy/AP/dpa
Nach Erdbeben auf den Philippinen: Zerstörte Häuser am Fuße eines Hangs bei Erdrutsch. Bild: Aaron Favila/AP/dpa
Manchester: Großeinsatz der Polizei nach Angriff an Synagoge mit mehreren Verletzten. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
China Open in Peking: Eva Lys unterliegt Gauff im WTA-Viertelfinale. Bild: Andy Wong/AP/dpa
Wintereinbruch auf dem Jahorina: Restaurantterrasse nahe Sarajevo versinkt im Schnee Bild: Armin Durgut/AP/dpa
Brennende Fackeln in Colmar: Gewerkschaften protestieren lautstark gegen Sparpläne Bild: Michel Euler/AP/dpa
Hund "Seamus" bellt Ball an - Hundetag am Springbrunnen Bild: Don Campbell/The Herald-Palladium/AP/dpa
Hochwasser am Nil Bild: Mohamed Khidir/XinHua/dpa
Demonstranten auf den Gleisen des Mailänder Bahnhofs Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Nach Bombendrohung - Oktoberfest wieder geöffnet Bild: Daniel Karmann/dpa
