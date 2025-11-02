Bilder des Tages vom 02.11.2025

Herbstkunst im Garten: Ginkgo-Blätter in Spiralenform in einem Garten in Petersdorf Bild: Patrick Pleul/dpa

Nach Lawinenunglück in Südtirol - Bergretter im Einsatz Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach Messerangriff in Zug bei Huntingdon - Spurensuche Bild: Joe Giddens/PA Wire/dpa

Bayern-Mitgliederversammlung: Präsidium vor Neuwahl Bild: Harry Langer/dpa

Jagderfolg - Turmfalke mit Maus in Sieversdorf Bild: Patrick Pleul/dpa

Wadephul lacht auf dem Rückflug – Abschluss seiner Nahostreise in Israel Bild: Marcus Brandt/dpa

Yamamoto im Jubelkreis: Dodgers holen ersten World-Series-Titel seit 25 Jahren Bild: Ashley Landis/AP/dpa

Rettungskräfte arbeiten auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Huntingdon in England, nachdem mehrere Personen niedergestochen worden waren. Bild: Chris Radburn/PA Wire/dpa

Wagner fliegt und glänzt: Magic-Erfolg gegen die Wizards Bild: John McDonnell/FR172064 AP/dpa

Farbenfrohe Parade zum Tag der Toten in Mexiko-Stadt Bild: Felix Marquez/dpa