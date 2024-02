Wichtige Botschaft in Herzform: "Wir sind mehr" steht bei der Demonstration des Bündnisses "Wir sind die Brandmauer" für Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf einem Schild. Bild: Kay Nietfeld/dpa

Interessante Figuren: Giorgio Minisini und Susanna Pedotti aus Italien sind bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in Katar in Aktion. Bild: Lee Jin-man/AP/dpa

Da war nichts zu machen: Fürths Torwart Jonas Urbig versucht im Spiel gegen den FC St. Pauli den Ball noch mit einem Hechtsprung zu stoppen, bevor er über die Linie rollt. Bild: Marcus Brandt/dpa

Parteibanner von Wahlkandidaten politischer Parteien werden auf einer Straße in Lahore präsentiert. Die Parlamentswahlen in Pakistan sollen am 08.02.2024 stattfinden. Bild: K.M. Chaudary/AP/dpa

Soldaten patrouillieren im Bahnhof Gare de Lyon nach einer Messerattacke. Bei einer Messerattacke in einem Pariser Bahnhof sind am Samstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Bild: Christophe Ena/AP/dpa

Viele Menschen stehen in Freiburg auf dem Platz der Alten Synagoge und demonstrieren gegen rechts. Mit der Demonstration wollen die Teilnehmenden ein Zeichen des Widerstands gegen rechtsextreme Umtriebe setzen. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

Mit Startrekord und Bestzeit im zweiten Lauf ist Lisa Buckwitz zu ersten EM-Titel im Monobob gerast. Nach zwei Läufen setzte sich die 29 Jahre alte WM-Dritte mit 0,27 Sekunden Vorsprung durch. Im zweiten Durchgang stellte sie in 5,55 Sekunden einen Startrekord auf. Bild: Mayk Wendt/KEYSTONE/dpa

Eine Demonstrantin steht vor Vertretern der Sicherheitsbehörde des argentinischen Staates. In Argentinien demonstrieren Menschen gegen den vom argentinischen Präsidenten Milei eingebrachten Gesetzentwurf, der eine breite Palette von Wirtschafts-, Verwaltungs-, Straf- und Umweltreformen umfasst. Bild: Roberto Almeida Aveledo/AP/dpa

Ein Trägerteam der Dover Air Force Base überführt die Überreste eines US-Soldaten in ein Transportfahrzeug. Die USA haben den tödlichen Angriff proiranischer Milizen auf amerikanische Soldaten in Jordanien mit einem umfassenden Gegenschlag auf Ziele im Irak und in Syrien beantwortet. Bild: Saquan Stimpson/Zuma Press/dpa

Migranten aus Ecuador, die in den USA Asyl suchen, suchen Schutz vor Wind und Regen. Sie warten in einem behelfsmäßigen Lager in den Bergen auf die Bearbeitung, nachdem sie die Grenze zwischen Mexiko und den USA überquert haben. Bild: Gregory Bull/AP

Ein Paar sitzt in Chile in einem Park, während Rauch von nahe gelegenen Waldbränden aufsteigt. Bild: Cristobal Basaure/AP

Sänger und Tänzer sowie das Orchester spielen auf der Bühne in der Barclays Arena während der "Aida"-Weltpremiere in Hamburg. Bild: Marcus Brandt/dpa