Bilder des Tages vom 03.05.2023

Klimaaktivisten haben in der Otto-vorn-Guericke-Universität in Magdeburg einen Hörsaal besetzt. Die Aktion soll mindestens zwei Wochen dauern, so ein Sprecher der Gruppe. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt den früheren US-Präsidenten Barack Obama zum Mittagessen. Mitarbeiter des Kanzleramtes halten den Moment mit ihrem Smartphones fest. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Der Countdown läuft: Großbritannien bereitet sich auf die Krönung von König Charles III. am 6. Mai vor. Die Künstlerin Claire Eason malt vorab am Strand von Bamburgh ein Bild in den Sand. Foto: Owen Humphreys/PA/AP/dpa

Fahrt in die Freiheit: Ein Bus mit freigelassenen Gefangenen verlässt das Gefängnis Insein in Myanmar. Die Militärjunta in Myanmar hat im Rahmen einer neuen Massenamnestie die Freilassung von mehr als 2000 politischen Gefangenen angekündigt. Foto: Thein Zaw/AP

Zwei Royal-Fans schlafen an der Route, an der die Menschen am Samstag einen Blick auf König Charles III. bei den Feierlichkeiten zu seiner Krönung erhaschen können. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Militärangehörige nehmen in der Nähe des Buckingham Palace an einer nächtlichen Probe für die Krönung von König Charles III. teil. Foto: James Manning/PA Wire/dpa

Der Himmel über einem Steg am Steinhuder Meer kurz vor Sonnenaufgang. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Die New York Knicks haben in den NBA-Playoffs gegen die Miami Heat ausgeglichen. Nach der Niederlage zum Auftakt der Halbfinal-Serie in der Eastern Conference holten die Knicks am Dienstagabend einen 111:105-Sieg. Foto: Mary Altaffer/AP

Ein Lieferant trägt Pizzakartons am Buckingham Palace vorbei. Zuvor kam es dort zu einer Festnahme und einer kontrollierten Explosion - wenige Tage vor der Krönung von König Charles III. Foto: Vadim Ghirda/AP