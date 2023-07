Bilder des Tages vom 03.07.2023

König Charles III. (M) hat sich für seinen Besuch im Kinneil House in Edinburgh ordentlich in Schale geworfen: Anlässlich seiner ersten Schottlandreise seit der Krönung trägt er einen Schottenrock. Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Von wegen Sommerwetter! Im Nordosten Deutschlands gibt es seit mehreren Tagen einen ständigen Mix aus Regen und Wolken, so wie hier in Warnemünde, wo erneut dicke Regenwolken aufziehen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Bunte Blumen blühen auf einer Wiese im englischen Garten in München. Foto: Sabina Crisan/dpa

Menschen, die eine Vorliebe für Perfektion und gerade Kanten haben, dürfte hier das Herz aufgehen: Ein Mähdrescher in Sachsen erntet in perfekten Linien Wintergerste. Foto: Jan Woitas/dpa

Bei fast allen (Tier-)babies kommt irgendwann der Tag, an dem sie aktiv entdecken, dass sie Arme und Beine beziehungsweise kleine Pfötchen haben. Diese Erkenntnis scheint nun auch das kleine Erdmännchenjunge aus dem Zoo Rostock zu haben. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Game, Set & Match: In Wimbledon ist das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres gestartet. Die ersten Begegnungen samt der Platzbelegung werden auf einem großen Monitor gezeigt. Foto: Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa

Natur in der kanadischen Region Donnie Creek in Flammen: Das Feuer hat bereits eine Fläche von 571.512 Hektar Wald in Asche gelegt. Foto: Noah Berger/AP/dpa