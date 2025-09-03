Bilder des Tages vom 03.09.2025

Bilder des Tages
Rettungskräfte arbeiten in Lissabon an der Stelle, an der eine Standseilbahn entgleist ist. Bild: Armando Franca/AP/dpa
Friedrich Merz, Bundeskanzler und Bundesvorsitzender der CDU, und Bärbel Bas, Bundesministerin für Arbeit und Soziales und Bundesvorsitzende der SPD, äußern sich bei einer Pressekonferenz nach der ersten Sitzung des Koalitionsausschusses nach der Sommerpause im Bundeskanzleramt. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Menschen protestieren an der Strecke mit palästinensischen Fahnen gegen die Teilnahme des Radrennstalls Israel-Premier Tech an der Vuelta á España Bild: Miguel Oses/AP/dpa
Der französische Präsident Emmanuel Macron (l) begrüßt Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Treffen im Elysee-Palast. Bild: Michel Euler/AP/dpa
Missbrauchsopfer von Millionär Epstein und seiner Komplizin Maxwell erheben bei einer Pressekonferenz vor dem US-Kapitol in Washington ihre Hände, um den Kongress zur Freigabe der Epstein-Akten zu drängen. Bild: Jose Luis Magana/FR159526 AP/AP/dpa
Demonstranten fordern in Jerusalem die sofortige Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln und ein Ende des Krieges im Gazastreifen. Bild: Ohad Zwigenberg/AP/dpa
Das in der Wismarer Werft gebaute Kreuzfahrtschiff "Disney Adventure" fährt auf der Ostsee in den Hafen Mukran auf der Insel Rügen. Nach rund siebenjähriger Bauzeit startet eines der weltweit größten Kreuzfahrtschiffe zu seinen Erprobungsfahrten. Bild: Stefan Sauer/dpa
Auf diesem von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP veröffentlichten Foto umarmen sich der russische Präsident Wladimir Putin (vorn) und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un nach ihrem Treffen im Staatlichen Gästehaus Diaoyutai in Peking. Bild: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin via AP /dpa
Die Blütenkönigin Alida I. jongliert mit einem Apfel zu Eröffnung der Apfelsaison in Halle (Saale). Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Autos ziehen Leuchtspuren auf der A 38 vor dem Braunkohlekraftwerk Schkopau. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Herbert Grönemeyer steht beim Tourneeauftakt auf der Bühne. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Menschen genießen die Abendstimmung am Ufer der Außenalster in Hamburg. Bild: Marcus Brandt/dpa
Ein Essensstand leuchtet in der Abenddämmerung, während sich Palästinenser in der Nähe des Hafens von Gaza Stadt im Mittelmeer abkühlen. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Auf diesem Foto der Sudanesischen Befreiungsbewegung/Armee versammeln sich Menschen an der Stelle eines Erdrutsches vom 31. August, der das Dorf Tarasin in den Marrah-Bergen in Zentral-Darfur zerstört hat. Bild: Sudan Liberation Movement/Army/Sudan Liberation Movement/Army/AP/dpa
