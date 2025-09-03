Bilder des Tages vom 03.09.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rettungskräfte arbeiten in Lissabon an der Stelle, an der eine Standseilbahn entgleist ist.
Rettungskräfte arbeiten in Lissabon an der Stelle, an der eine Standseilbahn entgleist ist. Bild: Armando Franca/AP/dpa
Friedrich Merz, Bundeskanzler und Bundesvorsitzender der CDU, und Bärbel Bas, Bundesministerin für Arbeit und Soziales und Bundesvorsitzende der SPD, äußern sich bei einer Pressekonferenz nach der ersten Sitzung des Koalitionsausschusses nach der Sommerpause im Bundeskanzleramt.
Friedrich Merz, Bundeskanzler und Bundesvorsitzender der CDU, und Bärbel Bas, Bundesministerin für Arbeit und Soziales und Bundesvorsitzende der SPD, äußern sich bei einer Pressekonferenz nach der ersten Sitzung des Koalitionsausschusses nach der Sommerpause im Bundeskanzleramt. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Menschen protestieren an der Strecke mit palästinensischen Fahnen gegen die Teilnahme des Radrennstalls Israel-Premier Tech an der Vuelta á España
Menschen protestieren an der Strecke mit palästinensischen Fahnen gegen die Teilnahme des Radrennstalls Israel-Premier Tech an der Vuelta á España Bild: Miguel Oses/AP/dpa
Der französische Präsident Emmanuel Macron (l) begrüßt Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Treffen im Elysee-Palast.
Der französische Präsident Emmanuel Macron (l) begrüßt Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Treffen im Elysee-Palast. Bild: Michel Euler/AP/dpa
Missbrauchsopfer von Millionär Epstein und seiner Komplizin Maxwell erheben bei einer Pressekonferenz vor dem US-Kapitol in Washington ihre Hände, um den Kongress zur Freigabe der Epstein-Akten zu drängen.
Missbrauchsopfer von Millionär Epstein und seiner Komplizin Maxwell erheben bei einer Pressekonferenz vor dem US-Kapitol in Washington ihre Hände, um den Kongress zur Freigabe der Epstein-Akten zu drängen. Bild: Jose Luis Magana/FR159526 AP/AP/dpa
Demonstranten fordern in Jerusalem die sofortige Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln und ein Ende des Krieges im Gazastreifen.
Demonstranten fordern in Jerusalem die sofortige Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln und ein Ende des Krieges im Gazastreifen. Bild: Ohad Zwigenberg/AP/dpa
Das in der Wismarer Werft gebaute Kreuzfahrtschiff "Disney Adventure" fährt auf der Ostsee in den Hafen Mukran auf der Insel Rügen. Nach rund siebenjähriger Bauzeit startet eines der weltweit größten Kreuzfahrtschiffe zu seinen Erprobungsfahrten.
Das in der Wismarer Werft gebaute Kreuzfahrtschiff "Disney Adventure" fährt auf der Ostsee in den Hafen Mukran auf der Insel Rügen. Nach rund siebenjähriger Bauzeit startet eines der weltweit größten Kreuzfahrtschiffe zu seinen Erprobungsfahrten. Bild: Stefan Sauer/dpa
Auf diesem von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP veröffentlichten Foto umarmen sich der russische Präsident Wladimir Putin (vorn) und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un nach ihrem Treffen im Staatlichen Gästehaus Diaoyutai in Peking.
Auf diesem von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP veröffentlichten Foto umarmen sich der russische Präsident Wladimir Putin (vorn) und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un nach ihrem Treffen im Staatlichen Gästehaus Diaoyutai in Peking. Bild: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin via AP /dpa
Die Blütenkönigin Alida I. jongliert mit einem Apfel zu Eröffnung der Apfelsaison in Halle (Saale).
Die Blütenkönigin Alida I. jongliert mit einem Apfel zu Eröffnung der Apfelsaison in Halle (Saale). Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Autos ziehen Leuchtspuren auf der A 38 vor dem Braunkohlekraftwerk Schkopau.
Autos ziehen Leuchtspuren auf der A 38 vor dem Braunkohlekraftwerk Schkopau. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Herbert Grönemeyer steht beim Tourneeauftakt auf der Bühne.
Herbert Grönemeyer steht beim Tourneeauftakt auf der Bühne. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Menschen genießen die Abendstimmung am Ufer der Außenalster in Hamburg.
Menschen genießen die Abendstimmung am Ufer der Außenalster in Hamburg. Bild: Marcus Brandt/dpa
Ein Essensstand leuchtet in der Abenddämmerung, während sich Palästinenser in der Nähe des Hafens von Gaza Stadt im Mittelmeer abkühlen.
Ein Essensstand leuchtet in der Abenddämmerung, während sich Palästinenser in der Nähe des Hafens von Gaza Stadt im Mittelmeer abkühlen. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Auf diesem Foto der Sudanesischen Befreiungsbewegung/Armee versammeln sich Menschen an der Stelle eines Erdrutsches vom 31. August, der das Dorf Tarasin in den Marrah-Bergen in Zentral-Darfur zerstört hat.
Auf diesem Foto der Sudanesischen Befreiungsbewegung/Armee versammeln sich Menschen an der Stelle eines Erdrutsches vom 31. August, der das Dorf Tarasin in den Marrah-Bergen in Zentral-Darfur zerstört hat. Bild: Sudan Liberation Movement/Army/Sudan Liberation Movement/Army/AP/dpa
Rettungskräfte arbeiten in Lissabon an der Stelle, an der eine Standseilbahn entgleist ist.
Rettungskräfte arbeiten in Lissabon an der Stelle, an der eine Standseilbahn entgleist ist. Bild: Armando Franca/AP/dpa
Friedrich Merz, Bundeskanzler und Bundesvorsitzender der CDU, und Bärbel Bas, Bundesministerin für Arbeit und Soziales und Bundesvorsitzende der SPD, äußern sich bei einer Pressekonferenz nach der ersten Sitzung des Koalitionsausschusses nach der Sommerpause im Bundeskanzleramt.
Friedrich Merz, Bundeskanzler und Bundesvorsitzender der CDU, und Bärbel Bas, Bundesministerin für Arbeit und Soziales und Bundesvorsitzende der SPD, äußern sich bei einer Pressekonferenz nach der ersten Sitzung des Koalitionsausschusses nach der Sommerpause im Bundeskanzleramt. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Menschen protestieren an der Strecke mit palästinensischen Fahnen gegen die Teilnahme des Radrennstalls Israel-Premier Tech an der Vuelta á España
Menschen protestieren an der Strecke mit palästinensischen Fahnen gegen die Teilnahme des Radrennstalls Israel-Premier Tech an der Vuelta á España Bild: Miguel Oses/AP/dpa
Der französische Präsident Emmanuel Macron (l) begrüßt Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Treffen im Elysee-Palast.
Der französische Präsident Emmanuel Macron (l) begrüßt Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Treffen im Elysee-Palast. Bild: Michel Euler/AP/dpa
Missbrauchsopfer von Millionär Epstein und seiner Komplizin Maxwell erheben bei einer Pressekonferenz vor dem US-Kapitol in Washington ihre Hände, um den Kongress zur Freigabe der Epstein-Akten zu drängen.
Missbrauchsopfer von Millionär Epstein und seiner Komplizin Maxwell erheben bei einer Pressekonferenz vor dem US-Kapitol in Washington ihre Hände, um den Kongress zur Freigabe der Epstein-Akten zu drängen. Bild: Jose Luis Magana/FR159526 AP/AP/dpa
Demonstranten fordern in Jerusalem die sofortige Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln und ein Ende des Krieges im Gazastreifen.
Demonstranten fordern in Jerusalem die sofortige Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln und ein Ende des Krieges im Gazastreifen. Bild: Ohad Zwigenberg/AP/dpa
Das in der Wismarer Werft gebaute Kreuzfahrtschiff "Disney Adventure" fährt auf der Ostsee in den Hafen Mukran auf der Insel Rügen. Nach rund siebenjähriger Bauzeit startet eines der weltweit größten Kreuzfahrtschiffe zu seinen Erprobungsfahrten.
Das in der Wismarer Werft gebaute Kreuzfahrtschiff "Disney Adventure" fährt auf der Ostsee in den Hafen Mukran auf der Insel Rügen. Nach rund siebenjähriger Bauzeit startet eines der weltweit größten Kreuzfahrtschiffe zu seinen Erprobungsfahrten. Bild: Stefan Sauer/dpa
Auf diesem von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP veröffentlichten Foto umarmen sich der russische Präsident Wladimir Putin (vorn) und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un nach ihrem Treffen im Staatlichen Gästehaus Diaoyutai in Peking.
Auf diesem von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP veröffentlichten Foto umarmen sich der russische Präsident Wladimir Putin (vorn) und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un nach ihrem Treffen im Staatlichen Gästehaus Diaoyutai in Peking. Bild: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin via AP /dpa
Die Blütenkönigin Alida I. jongliert mit einem Apfel zu Eröffnung der Apfelsaison in Halle (Saale).
Die Blütenkönigin Alida I. jongliert mit einem Apfel zu Eröffnung der Apfelsaison in Halle (Saale). Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Autos ziehen Leuchtspuren auf der A 38 vor dem Braunkohlekraftwerk Schkopau.
Autos ziehen Leuchtspuren auf der A 38 vor dem Braunkohlekraftwerk Schkopau. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Herbert Grönemeyer steht beim Tourneeauftakt auf der Bühne.
Herbert Grönemeyer steht beim Tourneeauftakt auf der Bühne. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Menschen genießen die Abendstimmung am Ufer der Außenalster in Hamburg.
Menschen genießen die Abendstimmung am Ufer der Außenalster in Hamburg. Bild: Marcus Brandt/dpa
Ein Essensstand leuchtet in der Abenddämmerung, während sich Palästinenser in der Nähe des Hafens von Gaza Stadt im Mittelmeer abkühlen.
Ein Essensstand leuchtet in der Abenddämmerung, während sich Palästinenser in der Nähe des Hafens von Gaza Stadt im Mittelmeer abkühlen. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Auf diesem Foto der Sudanesischen Befreiungsbewegung/Armee versammeln sich Menschen an der Stelle eines Erdrutsches vom 31. August, der das Dorf Tarasin in den Marrah-Bergen in Zentral-Darfur zerstört hat.
Auf diesem Foto der Sudanesischen Befreiungsbewegung/Armee versammeln sich Menschen an der Stelle eines Erdrutsches vom 31. August, der das Dorf Tarasin in den Marrah-Bergen in Zentral-Darfur zerstört hat. Bild: Sudan Liberation Movement/Army/Sudan Liberation Movement/Army/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 03.09.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
02.09.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 02.09.2025
 5 Bilder
Schwere Zerstörungen gibt es in den Dörfern nach dem Erdbeben in Afghanistan.
04.09.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 04.09.2025
 11 Bilder
Reiner Haseloff (3.v.l., CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Ekaterina Sachariewa, EU-Kommissarin für Forschung, Innovation und Start-ups, Barbara Steiner, Bauhaus-Direktorin, und weitere Gäste bei einem Geborgenheitstanz beim Festakt anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Bauhauses Dessau.
08:46 Uhr
2 min.
Penny köpft die Ananas: Das ist der Grund
Künftig kopflos: Die Ananas-Früchte bei Penny. Doch die entfernte Blattkrone kommt nicht einfach in den Müll. Foto: Penny Markt GmbH
In den mehr als 2000 Penny-Filialen in Deutschland sehen die Ananas-Früchte künftig anders aus. Die Blattkrone kommt weg. Warum?
Patrick Hyslop
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel