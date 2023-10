Nach der Beschlagnahmung von Unterlagen zur Präsidentenwahl in Guatemala protestieren Demonstranten mit Straßenblockaden gegen das Vorgehen der Generalstaatsanwaltschaft. Bild: Sandra Sebastian/dpa

Ex-US-Präsident Donald Trump stellt sich persönlich einem Betrugsprozess in New York gestellt, der sein Geschäftsimperium in der Metropole zerstören könnte. Bild: Craig Ruttle/AP/dpa