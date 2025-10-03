Bilder des Tages vom 03.10.2025

Bilder des Tages
Wiesn-Besucher fahren in einem Riesenrad auf dem 190. Münchner Oktoberfest an der Kulisse einen überdimensionalen Löwen mit Bierkrugs vorbei. Bild: Peter Kneffel/dpa
Zahlreiche Menschen nehmen an einer Demonstration von Friedensinitiativen teil und ziehen durch die Stuttgarter Innenstadt. Bild: Christoph Schmidt/dpa
Tag der Einheit: Schornsteinfeger feiern auf dem Brocken Bild: Matthias Bein/dpa
Friedensdemo in Stuttgart: Zeichen für Peace auf dem Schlossplatz Bild: Christoph Schmidt/dpa
Hirten in Tracht: Viehscheid in Bayern Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Tag der offenen Moschee: Besucherin in der Kölner Zentralmoschee Bild: Henning Kaiser/dpa
Guillaume legt Eid als neuer Großherzog von Luxemburg ab Bild: Harald Tittel/dpa
Erdbeben in Bogo: Vater badet mit Töchtern neben Ruinen Bild: Aaron Favila/AP/dpa
Ein Bildnis von Kumbhakarna, dem Bruder des Dämonenkönigs Ravana, geht in Flammen auf, um das Ende des Dussehra-Festes in Jammu in Indien zu markieren. Bild: Channi Anand/AP/dpa
Die Kunstinstallation Gaia hängt im Dom von St. Blasien. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Moritz Broschinski vom FC Basel (l) trifft zum 2:0 gegen VfB Stuttgarts Torhüter Alexander Nuebel. Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa
Menschen versammeln sich vor dem israelischen Konsulat in Istanbul während eines Protestes gegen das Abfangen der Global Sumud Flottilla. Bild: Emrah Gurel/AP/dpa
