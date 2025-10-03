Bilder des Tages vom 03.10.2025

Wiesn-Besucher fahren in einem Riesenrad auf dem 190. Münchner Oktoberfest an der Kulisse einen überdimensionalen Löwen mit Bierkrugs vorbei. Bild: Peter Kneffel/dpa

Zahlreiche Menschen nehmen an einer Demonstration von Friedensinitiativen teil und ziehen durch die Stuttgarter Innenstadt. Bild: Christoph Schmidt/dpa

Tag der Einheit: Schornsteinfeger feiern auf dem Brocken Bild: Matthias Bein/dpa

Friedensdemo in Stuttgart: Zeichen für Peace auf dem Schlossplatz Bild: Christoph Schmidt/dpa

Hirten in Tracht: Viehscheid in Bayern Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Tag der offenen Moschee: Besucherin in der Kölner Zentralmoschee Bild: Henning Kaiser/dpa

Guillaume legt Eid als neuer Großherzog von Luxemburg ab Bild: Harald Tittel/dpa

Erdbeben in Bogo: Vater badet mit Töchtern neben Ruinen Bild: Aaron Favila/AP/dpa

Ein Bildnis von Kumbhakarna, dem Bruder des Dämonenkönigs Ravana, geht in Flammen auf, um das Ende des Dussehra-Festes in Jammu in Indien zu markieren. Bild: Channi Anand/AP/dpa

Die Kunstinstallation Gaia hängt im Dom von St. Blasien. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

Moritz Broschinski vom FC Basel (l) trifft zum 2:0 gegen VfB Stuttgarts Torhüter Alexander Nuebel. Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa