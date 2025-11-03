Bilder des Tages vom 03.11.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Rio de Janeiro ist jetzt Frühling und Menschen sonnen sich am Strand.
In Rio de Janeiro ist jetzt Frühling und Menschen sonnen sich am Strand. Bild: Chris Jackson/PA Wire/dpa
Shutdown in den USA und Stau am O'Hare International Airport in Chicago.
Shutdown in den USA und Stau am O'Hare International Airport in Chicago. Bild: Nam Y. Huh/AP/dpa
Ein Fossa blickt im Madagaskar-Pavillon im Thüringer Zoopark in Erfurt zum Fotografen.
Ein Fossa blickt im Madagaskar-Pavillon im Thüringer Zoopark in Erfurt zum Fotografen. Bild: Michael Reichel/dpa
Der Mond ist hinter einer Windenergieanlage in Brandenburg zu sehen.
Der Mond ist hinter einer Windenergieanlage in Brandenburg zu sehen. Bild: Patrick Pleul/dpa
Ein Teil des mittelalterlichen Turms Torre dei Conti in Rom stürzt ein.
Ein Teil des mittelalterlichen Turms Torre dei Conti in Rom stürzt ein. Bild: Domenico Stinellis/AP/dpa
Dresden startet mit dem Aufbau am Striezelmarkt
Dresden startet mit dem Aufbau am Striezelmarkt Bild: Robert Michael/dpa
Goldener Morgen in Köln
Goldener Morgen in Köln Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Eisbär Mika feiert im Zoo Karlsruhe mit einer Torte seinen ersten Geburtstag.
Eisbär Mika feiert im Zoo Karlsruhe mit einer Torte seinen ersten Geburtstag. Bild: Timo Deible/Zoo Karlsruhe /dpa
Jannik Sinner hält die Trophäe während der Siegerehrung bei den Masters 1000 in Paris.
Jannik Sinner hält die Trophäe während der Siegerehrung bei den Masters 1000 in Paris. Bild: Christophe Ena/AP/dpa
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt auf dem Kotoka International-Flughafen in Accra an und wird dort von Samuel Okudzeto Ablakwa (r), Außenminister von Ghana, begrüßt.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt auf dem Kotoka International-Flughafen in Accra an und wird dort von Samuel Okudzeto Ablakwa (r), Außenminister von Ghana, begrüßt. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Ein Fahrzeug der Polizei steht im Bereitschaftsgericht vom Amtsgericht Tiergarten in Berlin, nachdem die Polizei am Samstag einen Mann festgenommen hat, der einen Anschlag geplant haben soll.
Ein Fahrzeug der Polizei steht im Bereitschaftsgericht vom Amtsgericht Tiergarten in Berlin, nachdem die Polizei am Samstag einen Mann festgenommen hat, der einen Anschlag geplant haben soll. Bild: Christophe Gateau/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 03.11.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Mehr Artikel