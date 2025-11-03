Bilder des Tages vom 03.11.2025

Bilder des Tages
In Rio de Janeiro ist jetzt Frühling und Menschen sonnen sich am Strand. Bild: Chris Jackson/PA Wire/dpa
Shutdown in den USA und Stau am O'Hare International Airport in Chicago. Bild: Nam Y. Huh/AP/dpa
Ein Fossa blickt im Madagaskar-Pavillon im Thüringer Zoopark in Erfurt zum Fotografen. Bild: Michael Reichel/dpa
Der Mond ist hinter einer Windenergieanlage in Brandenburg zu sehen. Bild: Patrick Pleul/dpa
Ein Teil des mittelalterlichen Turms Torre dei Conti in Rom stürzt ein. Bild: Domenico Stinellis/AP/dpa
Dresden startet mit dem Aufbau am Striezelmarkt Bild: Robert Michael/dpa
Goldener Morgen in Köln Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Eisbär Mika feiert im Zoo Karlsruhe mit einer Torte seinen ersten Geburtstag. Bild: Timo Deible/Zoo Karlsruhe /dpa
Jannik Sinner hält die Trophäe während der Siegerehrung bei den Masters 1000 in Paris. Bild: Christophe Ena/AP/dpa
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt auf dem Kotoka International-Flughafen in Accra an und wird dort von Samuel Okudzeto Ablakwa (r), Außenminister von Ghana, begrüßt. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Ein Fahrzeug der Polizei steht im Bereitschaftsgericht vom Amtsgericht Tiergarten in Berlin, nachdem die Polizei am Samstag einen Mann festgenommen hat, der einen Anschlag geplant haben soll. Bild: Christophe Gateau/dpa
