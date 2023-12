Das schöne Wetter lockt am Sonntag Wintersportler in Scharen in die Ammergauer Alpen in Bayern. Bild: Carsten Hoefer/dpa

Der Gipfel des Beinn Eighe und die Berge von Torridon spiegeln sich im Loch Droma in Schottland. Bild: Jane Barlow/PA Wire/dpa

Am Münchner Hauptbahnhof steht alles still: Nach dem starken Wintereinbruch in Bayern ist der Zugverkehr auch am Sonntagmorgen weiter unterbrochen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit dem Winterwetter kommt die Konsumlust: Menschen flanieren am verkaufsoffenen Sonntag am KaDeWe vorbei den Ku'Damm in Berlin entlang. Bild: Fabian Sommer/dpa

Federica Brignone aus Italien während des Weltcups in Kanada in Aktion. Bild: Sean Kilpatrick/The Canadian Press/AP/dpa

Ein Eisvogel sitzt auf einem Ast am Mogan-See. Bild: Mustafa Kaya/XinHua/dpa

In Weiß gekleidetet erstrahlen der Säntis und der Wildhauser Schafberg in der Schweiz nach starkem Schneefall. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Die Außenansicht eines provisorischen Krankenhauses im südlichen Gazastreifen im Ort Chan Junis. Bild: izek Abdeljawad/XinHua/dpa

Skifahrer nehmen den Sessellift im Skigebiet Wildhaus in der Schweiz nach ausgiebigen Schneefällen zum Start der Vorsaison. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Unerschrockene Schwimmer steigen in den 4,2 Grad kalten Blausee, um beim traditionellen Blausee-Schwimmen in Kandergrund im Berner Oberland mitzumachen. Bild: Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa

Der Nikolaus kommt - und zwar zu einer Nikolausfeier in Bad Saulgau. Bild: Thomas Warnack/dpa

Gute Nachricht für alle Reisenden: Der Flughafen München hat seinen Flugbetrieb wieder aufgenommen. Wegen des heftigen Wintereinbruches in Bayern war dieser vorübergehend eingestellt worden. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Krieg in Nahost zeichnet sich ein Bild der Zerstörung ab. Bewohner im südlichen Gazastreifen sitzen nach einem israelischen Angriff vor den eingestürzten Häusern. Bild: Ahmed Zakot/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Nach der Auslosung in der hamburger Elbphilharmonie stehen die EM-Gruppengegner der DFB-Efl fest: Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann tritt gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz an. Bild: Christian Charisius/dpa