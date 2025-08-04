Bilder des Tages vom 04.08.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Großes Leid: Palästinensische Frauen trauern während der Beerdigung von Familienmitgliedern, die bei dem Versuch getötet wurden, Hilfsgütertransporter zu erreichen.
Großes Leid: Palästinensische Frauen trauern während der Beerdigung von Familienmitgliedern, die bei dem Versuch getötet wurden, Hilfsgütertransporter zu erreichen. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Ministerin auf Reisen: Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, besucht den Reinraum in der Chipfabrik von Infineon in Dresden.
Ministerin auf Reisen: Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, besucht den Reinraum in der Chipfabrik von Infineon in Dresden. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Präsident Donald Trump winkt beim Einsteigen in die Air Force One am Lehigh Valley International Airport
Präsident Donald Trump winkt beim Einsteigen in die Air Force One am Lehigh Valley International Airport Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Demonstranten skandieren Slogans während einer Demonstration vor dem US-Konsulat in Istanbul, um ihre Solidarität mit den Palästinensern angesichts des anhaltenden Krieges in Gaza zu bekunden.
Demonstranten skandieren Slogans während einer Demonstration vor dem US-Konsulat in Istanbul, um ihre Solidarität mit den Palästinensern angesichts des anhaltenden Krieges in Gaza zu bekunden. Bild: Khalil Hamra/AP/dpa
Auf einem nachgebauten Wikingerschiff landen die "Wikinger" am Ufer im spanischen Catoira. Beim traditionellen Wikingerfest "Romería Vikinga" stellen die Einwohner den Überfall der Wikinger auf ihre Stadt nach.
Auf einem nachgebauten Wikingerschiff landen die "Wikinger" am Ufer im spanischen Catoira. Beim traditionellen Wikingerfest "Romería Vikinga" stellen die Einwohner den Überfall der Wikinger auf ihre Stadt nach. Bild: Elena Fernández/EUROPA PRESS/dpa
Menschen kühlen sich bei heißem Wetter in einem Brunnen in Madrid ab.
Menschen kühlen sich bei heißem Wetter in einem Brunnen in Madrid ab. Bild: Paul White/AP/dpa
Pauline Ferrand-Prevot aus Frankreich vom Team Visma - Lease a Bike jubelt im Gelben Trikot der Gesamtführenden über den Etappen- und Gesamtsieg bei der Tour de France der Frauen.
Pauline Ferrand-Prevot aus Frankreich vom Team Visma - Lease a Bike jubelt im Gelben Trikot der Gesamtführenden über den Etappen- und Gesamtsieg bei der Tour de France der Frauen. Bild: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa
Großes Leid: Palästinensische Frauen trauern während der Beerdigung von Familienmitgliedern, die bei dem Versuch getötet wurden, Hilfsgütertransporter zu erlangen.
Großes Leid: Palästinensische Frauen trauern während der Beerdigung von Familienmitgliedern, die bei dem Versuch getötet wurden, Hilfsgütertransporter zu erlangen. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Großes Leid: Palästinensische Frauen trauern während der Beerdigung von Familienmitgliedern, die bei dem Versuch getötet wurden, Hilfsgütertransporter zu erreichen.
Großes Leid: Palästinensische Frauen trauern während der Beerdigung von Familienmitgliedern, die bei dem Versuch getötet wurden, Hilfsgütertransporter zu erreichen. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Ministerin auf Reisen: Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, besucht den Reinraum in der Chipfabrik von Infineon in Dresden.
Ministerin auf Reisen: Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, besucht den Reinraum in der Chipfabrik von Infineon in Dresden. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Präsident Donald Trump winkt beim Einsteigen in die Air Force One am Lehigh Valley International Airport
Präsident Donald Trump winkt beim Einsteigen in die Air Force One am Lehigh Valley International Airport Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Demonstranten skandieren Slogans während einer Demonstration vor dem US-Konsulat in Istanbul, um ihre Solidarität mit den Palästinensern angesichts des anhaltenden Krieges in Gaza zu bekunden.
Demonstranten skandieren Slogans während einer Demonstration vor dem US-Konsulat in Istanbul, um ihre Solidarität mit den Palästinensern angesichts des anhaltenden Krieges in Gaza zu bekunden. Bild: Khalil Hamra/AP/dpa
Auf einem nachgebauten Wikingerschiff landen die "Wikinger" am Ufer im spanischen Catoira. Beim traditionellen Wikingerfest "Romería Vikinga" stellen die Einwohner den Überfall der Wikinger auf ihre Stadt nach.
Auf einem nachgebauten Wikingerschiff landen die "Wikinger" am Ufer im spanischen Catoira. Beim traditionellen Wikingerfest "Romería Vikinga" stellen die Einwohner den Überfall der Wikinger auf ihre Stadt nach. Bild: Elena Fernández/EUROPA PRESS/dpa
Menschen kühlen sich bei heißem Wetter in einem Brunnen in Madrid ab.
Menschen kühlen sich bei heißem Wetter in einem Brunnen in Madrid ab. Bild: Paul White/AP/dpa
Pauline Ferrand-Prevot aus Frankreich vom Team Visma - Lease a Bike jubelt im Gelben Trikot der Gesamtführenden über den Etappen- und Gesamtsieg bei der Tour de France der Frauen.
Pauline Ferrand-Prevot aus Frankreich vom Team Visma - Lease a Bike jubelt im Gelben Trikot der Gesamtführenden über den Etappen- und Gesamtsieg bei der Tour de France der Frauen. Bild: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa
Großes Leid: Palästinensische Frauen trauern während der Beerdigung von Familienmitgliedern, die bei dem Versuch getötet wurden, Hilfsgütertransporter zu erlangen.
Großes Leid: Palästinensische Frauen trauern während der Beerdigung von Familienmitgliedern, die bei dem Versuch getötet wurden, Hilfsgütertransporter zu erlangen. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 04.08.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 06.08.2025
 11 Bilder
Baustellenbesucher gehen während der Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg - Berlin an neuen Schienen vorbei.
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
12:26 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 07.08.2025
 11 Bilder
Ein Polizeibeamter hält einen Anhaltestab in einer 30er-Zone während des Blitzermarathons im Stadtteil Wilhelmsburg.
Mehr Artikel