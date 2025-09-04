Bilder des Tages vom 04.09.2025

Reiner Haseloff (3.v.l., CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Ekaterina Sachariewa, EU-Kommissarin für Forschung, Innovation und Start-ups, Barbara Steiner, Bauhaus-Direktorin, und weitere Gäste bei einem Geborgenheitstanz beim Festakt anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Bauhauses Dessau. Bild: Jennifer Brückner/dpa

Dunkle Gewitterwolken ziehen hinter Böhmenkirch auf der Schwäbischen Alb auf. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremen Unwetter und Hagel in Süddeutschland. Bild: Marius Bulling/onw-images/dpa

Gemeinsamer Auftritt von Hendrik Wüst (l-r), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, im münsterländischen Bocholt im Vorfeld der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen . Bild: Fabian Strauch/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (r) umarmt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj während eines Gipfeltreffens zur Ukraine im Elysee-Palas Bild: Ludovic Marin/Pool AFP/AP/dpa

Soldaten vom Air Mobile Protection Team (AMPT), Objektschutzkräfte der Luftwaffe, Kämpfen auf dem Flugplatz Jagel während der Luftwaffenübung Significance of National Air Power 2025 (SNAP 2025). Bild: Marcus Brandt/dpa

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius applaudiert bei einer Veranstaltung im Bundesministerium der Verteidigung den Athletinnen und Athleten der Bundeswehr, die an den Invictus Games 2025 in Kanada teilgenommen haben. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Kraniche ziehen wieder. Bild: Patrick Pleul/dpa

Rettungskräfte arbeiten an einer entgleisten Standseilbahn in Lissabon. Bild: Armando Franca/AP/dpa

Staatsanwalt Daniel Adler (M) gibt eine Pressekonferenz vor Giuseppe Ghislandis Gemälde "Porträt einer Dame" aus dem 18. Jahrhundert, das angeblich von einem Nazi-Offizier während des Zweiten Weltkriegs gestohlen und nun im Haus seiner Tochter entdeckt wurde. Bild: Christian Heit/AP/dpa

Lichter eines Restaurants am Neustädter Hafen im neuen Wohnviertel Hafencity leuchten am Abend an der Uferpromenade in Dresden. Bild: Robert Michael/dpa