Bilder des Tages vom 04.10.2025

Ein Regenbogen steht an einem Himmel voll dunkler Wolken über der Nordsee und über der Insel Juist. Bild: Federico Gambarini/dpa

Der französische Windsurfer Antoine Martin stürzt nach einem Sprung im Shorebreak während des Windsurf World Cups auf Sylt. Bild: Frank Molter/dpa

Pro-palästinensische Demonstranten marschieren vor dem Kolosseum in Rom während einer Demonstration zur Unterstützung der Bevölkerung von Gaza. Bild: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Sturmflut-Gefahr an der Nordsee: Regen, Böen und leere Strände Bild: Focke Strangmann/dpa

Hund & Herrchen gesegnet – Feier zum Welttierschutztag im Dom in Osnabrück Bild: David Ebener/dpa

Campieren auf dem Flughafen - Airport München stoppt erneut den Betrieb wegen Drohnenalarm Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Vogelpark Marlow freut sich über Ara-Nachwuchs Bild: Bernd Wüstneck/dpa

Eine pro-palästinensische Demonstrantin nimmt in Rom an einem landesweiten Generalstreik zum Protest gegen die Situation im Gazastreifen teil. Bild: Alessandra Tarantino/AP/dpa

"Swifties" erleuchten in Bochum auf einer Party der Reihe "Taylor Party Europe" orangefarbene Luftballons mit den Lichtern ihrer Smartphones. Bild: Bernd Thissen/dpa

Taylor Swift-Fan Emma Correa, 12, zeigt ihre Freundschaftsarmbänder, nachdem sie sich in South Miami einen Film zur Veröffentlichung von Swifts neuestem Album "The Life of a Showgirl" in einem Kino angesehen hat. Bild: Rebecca Blackwell/AP/dpa

Reiter verschiedener Stämme treten während der traditionellen Pferdesportveranstaltung "Al-Mermah" in Ägypten gegeneinander an. Bild: Amr Nabil/AP/dpa

In dieser Skizze aus dem Gerichtssaal reagiert Sean "Diddy" Combs, als er während seiner Strafmaßverkündung vor dem Bundesgericht in Manhattan eine Erklärung abgibt. Bild: Elizabeth Williams/AP/dpa