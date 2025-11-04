Bilder des Tages vom 04.11.2025

Die Lichter der Bankenskyline von Frankfurt leuchten in der Abendstimmung. Bild: Boris Roessler/dpa

Eine Winkerkrabbe sind in dem Guapimirim-Mangrovengebiet in der Guanabara-Bucht unterwegs. Bild: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Neu eröffnetes Großes Ägyptisches Museum in Gizeh: Menschenmassen vor der goldenen Totenmaske von Tutanchamun. Bild: Gehad Hamdy/dpa

Für den Remembrance Day: Mohnblumeninstallation an der St. Michaels Kirche in Worcestershire. Bild: Jacob King/PA Wire/dpa

Nach Überschwemmungen durch den Taifun "Kalmaegi" auf den Philippinen türmen sich Autos. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa

Sonnenaufgang in Riedlingen: Strommastspitze im goldenen Nebel Bild: Thomas Warnack/dpa

Yamuna-Ufer bei Delhi: Menschen locken Zugvögel mit Futter ans Boot. Bild: Rajesh Kumar Singh/AP/dpa

Eine Anwohnerin geht durch einem mit einem Anti-FPV-Drohnennetz bedeckten Hof in der Frontstadt Cherson in der Südukraine. Bild: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Besucher posieren für ein Foto auf einem Felsvorsprung in der Nähe von Taft Point im Yosemite Nationalpark in den USA. Bild: Stephen Lam/San Francisco Chronicle via AP/dpa

Bundeskanzler Friedrich Merz (2.v.l, CDU) geht mit Museumsdirektorin Astrid Cohrs-Dreessen (l) nach einer Pressekonferenz im Schifffahrtsmuseum Nordfriesland an dem "Zuckerschiff" vorbei. Bild: Marcus Brandt/dpa

Ein US-Kampfjet vom Typ F35 startet vom Flughafen Jose Aponte de la Torre in Puerto Rico. Bild: Alejandro Granadillo/AP/dpa

Menschen bereiten sich auf den Start eines Heißluftballons während eines Wettbewerbs anlässlich des Tazaungdaing-Fests in Naypyitaw in Myanmar vor. Bild: Aung Shine Oo/AP/dpa