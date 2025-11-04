Bilder des Tages vom 04.11.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Lichter der Bankenskyline von Frankfurt leuchten in der Abendstimmung.
Die Lichter der Bankenskyline von Frankfurt leuchten in der Abendstimmung. Bild: Boris Roessler/dpa
Eine Winkerkrabbe sind in dem Guapimirim-Mangrovengebiet in der Guanabara-Bucht unterwegs.
Eine Winkerkrabbe sind in dem Guapimirim-Mangrovengebiet in der Guanabara-Bucht unterwegs. Bild: Aaron Chown/PA Wire/dpa
Neu eröffnetes Großes Ägyptisches Museum in Gizeh: Menschenmassen vor der goldenen Totenmaske von Tutanchamun.
Neu eröffnetes Großes Ägyptisches Museum in Gizeh: Menschenmassen vor der goldenen Totenmaske von Tutanchamun. Bild: Gehad Hamdy/dpa
Für den Remembrance Day: Mohnblumeninstallation an der St. Michaels Kirche in Worcestershire.
Für den Remembrance Day: Mohnblumeninstallation an der St. Michaels Kirche in Worcestershire. Bild: Jacob King/PA Wire/dpa
Nach Überschwemmungen durch den Taifun "Kalmaegi" auf den Philippinen türmen sich Autos.
Nach Überschwemmungen durch den Taifun "Kalmaegi" auf den Philippinen türmen sich Autos. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Sonnenaufgang in Riedlingen: Strommastspitze im goldenen Nebel
Sonnenaufgang in Riedlingen: Strommastspitze im goldenen Nebel Bild: Thomas Warnack/dpa
Yamuna-Ufer bei Delhi: Menschen locken Zugvögel mit Futter ans Boot.
Yamuna-Ufer bei Delhi: Menschen locken Zugvögel mit Futter ans Boot. Bild: Rajesh Kumar Singh/AP/dpa
Eine Anwohnerin geht durch einem mit einem Anti-FPV-Drohnennetz bedeckten Hof in der Frontstadt Cherson in der Südukraine.
Eine Anwohnerin geht durch einem mit einem Anti-FPV-Drohnennetz bedeckten Hof in der Frontstadt Cherson in der Südukraine. Bild: Efrem Lukatsky/AP/dpa
Besucher posieren für ein Foto auf einem Felsvorsprung in der Nähe von Taft Point im Yosemite Nationalpark in den USA.
Besucher posieren für ein Foto auf einem Felsvorsprung in der Nähe von Taft Point im Yosemite Nationalpark in den USA. Bild: Stephen Lam/San Francisco Chronicle via AP/dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz (2.v.l, CDU) geht mit Museumsdirektorin Astrid Cohrs-Dreessen (l) nach einer Pressekonferenz im Schifffahrtsmuseum Nordfriesland an dem "Zuckerschiff" vorbei.
Bundeskanzler Friedrich Merz (2.v.l, CDU) geht mit Museumsdirektorin Astrid Cohrs-Dreessen (l) nach einer Pressekonferenz im Schifffahrtsmuseum Nordfriesland an dem "Zuckerschiff" vorbei. Bild: Marcus Brandt/dpa
Ein US-Kampfjet vom Typ F35 startet vom Flughafen Jose Aponte de la Torre in Puerto Rico.
Ein US-Kampfjet vom Typ F35 startet vom Flughafen Jose Aponte de la Torre in Puerto Rico. Bild: Alejandro Granadillo/AP/dpa
Menschen bereiten sich auf den Start eines Heißluftballons während eines Wettbewerbs anlässlich des Tazaungdaing-Fests in Naypyitaw in Myanmar vor.
Menschen bereiten sich auf den Start eines Heißluftballons während eines Wettbewerbs anlässlich des Tazaungdaing-Fests in Naypyitaw in Myanmar vor. Bild: Aung Shine Oo/AP/dpa
Geschmückte Kamele auf dem jährlichen Viehmarkt in Pushkar, im westindischen Bundesstaat Rajasthan in Indien.
Geschmückte Kamele auf dem jährlichen Viehmarkt in Pushkar, im westindischen Bundesstaat Rajasthan in Indien. Bild: Rajesh Kumar Singh/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 04.11.2025
