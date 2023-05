Am Staatstheater Cottbus steht die Uraufführung eines Ballets über Freddie Mercury auf dem Programm. Premiere ist am 6. Mai. Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

Kirschbäume blühen am Ufer des Jorker Hauptwettern in Niedersachsen. Foto: Gregor Fischer/dpa

Zwei Kubaner sind in Havanna mit einem Elektrofahrrad auf dem Rückweg von den Feierlichkeiten zum Tag der Arbeit. Die sonst übliche große Parade war wegen Treibstoffmangels abgesagt und die Feier wetterbedingt um vier Tage verschoben worden. Foto: Ramon Espinosa/AP/dpa

Von Nervosität keine Spur: König Charles III. scheint am Tag vor seiner Krönung bester Stimmung zu sein. Heute empfängt er die Generalgouverneure und Premierminister des Königreiches zum Mittagessen. Foto: Toby Melville/PA Wire/dpa

Gelb, so weit das Auge reicht: Den Reisenden im ICE der Deutschen Bahn bietet sich ein prachtvolles Bild. Blühende Rapsfelder, wie dieses in Sachsen, sind im Frühling überall in Deutschland zu entdecken. Foto: Robert Michael/dpa