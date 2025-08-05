Bilder des Tages vom 05.08.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Schweriner Schloss spiegelt sich in einer Regenpfütze – graues, kühles und regnerisches Wetter zeigt den norddeutschen Sommer von seiner unfreundlichen Seite.
Das Schweriner Schloss spiegelt sich in einer Regenpfütze – graues, kühles und regnerisches Wetter zeigt den norddeutschen Sommer von seiner unfreundlichen Seite. Bild: Jens Büttner/dpa
Menschen läuten die Glocke am Children's Peace Monument im Peace Memorial Park in Hiroshima am Vorabend des Jahrestages des Atombombenabwurfs.
Menschen läuten die Glocke am Children's Peace Monument im Peace Memorial Park in Hiroshima am Vorabend des Jahrestages des Atombombenabwurfs. Bild: Louise Delmotte/AP/dpa
Humanitäre Hilfsgüter werden auf der King Abdullah II Air Base zum Weitertransport nach Gaza in einen Airbus A400M der Luftwaffe der Bundeswehr verladen.
Humanitäre Hilfsgüter werden auf der King Abdullah II Air Base zum Weitertransport nach Gaza in einen Airbus A400M der Luftwaffe der Bundeswehr verladen. Bild: Sven Käuler/dpa
Schaurige Ästhetik: Der Rauch des Gifford-Feuers füllt den Himmel, während die Sonne über dem Los Padres National Forest untergeht.
Schaurige Ästhetik: Der Rauch des Gifford-Feuers füllt den Himmel, während die Sonne über dem Los Padres National Forest untergeht. Bild: Noah Berger/AP/dpa
Alexander Zverev jubelt nach seinem Sieg im Viertelfinale des ATP-Turniers in Toronto.
Alexander Zverev jubelt nach seinem Sieg im Viertelfinale des ATP-Turniers in Toronto. Bild: Vasiliy Ryabykh/ZUMA Press Wire/dpa
Ein Flugzeug wirft humanitäre Hilfe für Palästinenser über Zawaida im zentralen Gazastreifen ab.
Ein Flugzeug wirft humanitäre Hilfe für Palästinenser über Zawaida im zentralen Gazastreifen ab. Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Ein Angestellter verarbeitet Kaffeebeeren auf der Farm Boa Esperanca in Brasilien.
Ein Angestellter verarbeitet Kaffeebeeren auf der Farm Boa Esperanca in Brasilien. Bild: Andre Penner/AP/dpa
Palästinenser fahren auf einem mit Lebensmitteln und humanitärer Hilfe beladenen Lastwagen durch den Morag-Korridor in der Nähe von Rafah.
Palästinenser fahren auf einem mit Lebensmitteln und humanitärer Hilfe beladenen Lastwagen durch den Morag-Korridor in der Nähe von Rafah. Bild: Mariam Dagga/AP/dpa
Finanzminister Lars Klingbeil steigt zum Abschluss seines Besuches in Washington zum Rückflug nach Berlin in das Flugzeug ein.
Finanzminister Lars Klingbeil steigt zum Abschluss seines Besuches in Washington zum Rückflug nach Berlin in das Flugzeug ein. Bild: Soeren Stache/dpa
Der US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford kommt in Marseille an.
Der US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford kommt in Marseille an. Bild: Gerard Bottino/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Das Schweriner Schloss spiegelt sich in einer Regenpfütze – graues, kühles und regnerisches Wetter zeigt den norddeutschen Sommer von seiner unfreundlichen Seite.
Das Schweriner Schloss spiegelt sich in einer Regenpfütze – graues, kühles und regnerisches Wetter zeigt den norddeutschen Sommer von seiner unfreundlichen Seite. Bild: Jens Büttner/dpa
Menschen läuten die Glocke am Children's Peace Monument im Peace Memorial Park in Hiroshima am Vorabend des Jahrestages des Atombombenabwurfs.
Menschen läuten die Glocke am Children's Peace Monument im Peace Memorial Park in Hiroshima am Vorabend des Jahrestages des Atombombenabwurfs. Bild: Louise Delmotte/AP/dpa
Humanitäre Hilfsgüter werden auf der King Abdullah II Air Base zum Weitertransport nach Gaza in einen Airbus A400M der Luftwaffe der Bundeswehr verladen.
Humanitäre Hilfsgüter werden auf der King Abdullah II Air Base zum Weitertransport nach Gaza in einen Airbus A400M der Luftwaffe der Bundeswehr verladen. Bild: Sven Käuler/dpa
Schaurige Ästhetik: Der Rauch des Gifford-Feuers füllt den Himmel, während die Sonne über dem Los Padres National Forest untergeht.
Schaurige Ästhetik: Der Rauch des Gifford-Feuers füllt den Himmel, während die Sonne über dem Los Padres National Forest untergeht. Bild: Noah Berger/AP/dpa
Alexander Zverev jubelt nach seinem Sieg im Viertelfinale des ATP-Turniers in Toronto.
Alexander Zverev jubelt nach seinem Sieg im Viertelfinale des ATP-Turniers in Toronto. Bild: Vasiliy Ryabykh/ZUMA Press Wire/dpa
Ein Flugzeug wirft humanitäre Hilfe für Palästinenser über Zawaida im zentralen Gazastreifen ab.
Ein Flugzeug wirft humanitäre Hilfe für Palästinenser über Zawaida im zentralen Gazastreifen ab. Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Ein Angestellter verarbeitet Kaffeebeeren auf der Farm Boa Esperanca in Brasilien.
Ein Angestellter verarbeitet Kaffeebeeren auf der Farm Boa Esperanca in Brasilien. Bild: Andre Penner/AP/dpa
Palästinenser fahren auf einem mit Lebensmitteln und humanitärer Hilfe beladenen Lastwagen durch den Morag-Korridor in der Nähe von Rafah.
Palästinenser fahren auf einem mit Lebensmitteln und humanitärer Hilfe beladenen Lastwagen durch den Morag-Korridor in der Nähe von Rafah. Bild: Mariam Dagga/AP/dpa
Finanzminister Lars Klingbeil steigt zum Abschluss seines Besuches in Washington zum Rückflug nach Berlin in das Flugzeug ein.
Finanzminister Lars Klingbeil steigt zum Abschluss seines Besuches in Washington zum Rückflug nach Berlin in das Flugzeug ein. Bild: Soeren Stache/dpa
Der US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford kommt in Marseille an.
Der US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford kommt in Marseille an. Bild: Gerard Bottino/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 05.08.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
06.08.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 06.08.2025
 11 Bilder
Baustellenbesucher gehen während der Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg - Berlin an neuen Schienen vorbei.
01.08.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 01.08.2025
 12 Bilder
Drei Kerzen der Trauer
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
Mehr Artikel