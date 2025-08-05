Bilder des Tages vom 05.08.2025

Das Schweriner Schloss spiegelt sich in einer Regenpfütze – graues, kühles und regnerisches Wetter zeigt den norddeutschen Sommer von seiner unfreundlichen Seite. Bild: Jens Büttner/dpa

Menschen läuten die Glocke am Children's Peace Monument im Peace Memorial Park in Hiroshima am Vorabend des Jahrestages des Atombombenabwurfs. Bild: Louise Delmotte/AP/dpa

Humanitäre Hilfsgüter werden auf der King Abdullah II Air Base zum Weitertransport nach Gaza in einen Airbus A400M der Luftwaffe der Bundeswehr verladen. Bild: Sven Käuler/dpa

Schaurige Ästhetik: Der Rauch des Gifford-Feuers füllt den Himmel, während die Sonne über dem Los Padres National Forest untergeht. Bild: Noah Berger/AP/dpa

Alexander Zverev jubelt nach seinem Sieg im Viertelfinale des ATP-Turniers in Toronto. Bild: Vasiliy Ryabykh/ZUMA Press Wire/dpa

Ein Flugzeug wirft humanitäre Hilfe für Palästinenser über Zawaida im zentralen Gazastreifen ab. Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa

Ein Angestellter verarbeitet Kaffeebeeren auf der Farm Boa Esperanca in Brasilien. Bild: Andre Penner/AP/dpa

Palästinenser fahren auf einem mit Lebensmitteln und humanitärer Hilfe beladenen Lastwagen durch den Morag-Korridor in der Nähe von Rafah. Bild: Mariam Dagga/AP/dpa

Finanzminister Lars Klingbeil steigt zum Abschluss seines Besuches in Washington zum Rückflug nach Berlin in das Flugzeug ein. Bild: Soeren Stache/dpa