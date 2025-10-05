Bilder des Tages vom 05.10.2025

Bilder des Tages
Eine Ziege steht bei der Vorbereitung auf den 25. Niederlausitzer Almabtrieb und streckt die Zunge heraus. Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Motorsport: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Singapur, Rennen. Der britische Mercedes-Pilot George Russell jubelt über seinen Sieg. Bild: Vincent Thian/AP/dpa
Eine Wählerin verlässt in Damaskus ein Wahllokal. In Syrien finden zum ersten Mal seit dem Sturz von Bashar al-Assad Parlamentswahlen statt. Bild: Omar Sanadiki/AP/dpa
Eine Installation ist in Darmstadt auf dem Friedensplatz zu sehen, zum Gedenken an den zweiten Jahrestag des Hamas-Angriffs in Israel. Bild: Helmut Fricke/dpa
Das 190. Münchner Oktoberfest endet: Bayerische Schützen stehen beim traditionellen Böllerschießen auf den Stufen zum Bavaria-Denkmal. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Unterm Schirm - Kardinäle feiern mit Papst Messe für Migranten und Missionare Bild: Alessandra Tarantino/AP/dpa
Sturmtief trifft Norderney – Wohnwagen überflutet Bild: Volker Bartels/dpa
Saporischschja nach russischem Angriff: 72-Jährige räumt Trümmer ihrer Wohnung weg Bild: Kateryna Klochko/AP/dpa
Syrischen Wahlgremium stimmt über neues Parlament ab Bild: Omar Sanadiki/AP/dpa
Erntedankfest: Herbstliche Stimmung auf dem Land in Untermerzbach Bild: Pia Bayer/dpa
Pro-palästinensische Demonstranten versammeln sich auf dem San-Giovanni-Platz in Rom. Bild: Alessandra Tarantino/AP/dpa
Die Türme der Johanniskirche in Plauen werden von der untergehenden Sonne beschienen. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Besucher des Oktoberfestes in München gehen im Regen über das Festgelände vor dem Riesenrad. Bild: Armin Weigel/dpa
Schweizergardisten überwachen den Hof während der Vereidigungszeremonie der Schweizergarde im Damasus-Hof des Apostolischen Palastes im Vatikan. Bild: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa
Demonstranten mit einer georgischen und einer ukrainischen Nationalflagge stehen im Stadtzentrum von Tiflis hinter einer brennenden Barrikade während einer Kundgebung der Opposition, bei der sie die Kommunalwahlen boykottieren und die Freilassung politischer Gegner fordern. Bild: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa
Eine Ziege steht bei der Vorbereitung auf den 25. Niederlausitzer Almabtrieb und streckt die Zunge heraus. Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Motorsport: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Singapur, Rennen. Der britische Mercedes-Pilot George Russell jubelt über seinen Sieg. Bild: Vincent Thian/AP/dpa
Eine Wählerin verlässt in Damaskus ein Wahllokal. In Syrien finden zum ersten Mal seit dem Sturz von Bashar al-Assad Parlamentswahlen statt. Bild: Omar Sanadiki/AP/dpa
Eine Installation ist in Darmstadt auf dem Friedensplatz zu sehen, zum Gedenken an den zweiten Jahrestag des Hamas-Angriffs in Israel. Bild: Helmut Fricke/dpa
Das 190. Münchner Oktoberfest endet: Bayerische Schützen stehen beim traditionellen Böllerschießen auf den Stufen zum Bavaria-Denkmal. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Unterm Schirm - Kardinäle feiern mit Papst Messe für Migranten und Missionare Bild: Alessandra Tarantino/AP/dpa
Sturmtief trifft Norderney – Wohnwagen überflutet Bild: Volker Bartels/dpa
Saporischschja nach russischem Angriff: 72-Jährige räumt Trümmer ihrer Wohnung weg Bild: Kateryna Klochko/AP/dpa
Syrischen Wahlgremium stimmt über neues Parlament ab Bild: Omar Sanadiki/AP/dpa
Erntedankfest: Herbstliche Stimmung auf dem Land in Untermerzbach Bild: Pia Bayer/dpa
Pro-palästinensische Demonstranten versammeln sich auf dem San-Giovanni-Platz in Rom. Bild: Alessandra Tarantino/AP/dpa
Die Türme der Johanniskirche in Plauen werden von der untergehenden Sonne beschienen. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Besucher des Oktoberfestes in München gehen im Regen über das Festgelände vor dem Riesenrad. Bild: Armin Weigel/dpa
Schweizergardisten überwachen den Hof während der Vereidigungszeremonie der Schweizergarde im Damasus-Hof des Apostolischen Palastes im Vatikan. Bild: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa
Demonstranten mit einer georgischen und einer ukrainischen Nationalflagge stehen im Stadtzentrum von Tiflis hinter einer brennenden Barrikade während einer Kundgebung der Opposition, bei der sie die Kommunalwahlen boykottieren und die Freilassung politischer Gegner fordern. Bild: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa