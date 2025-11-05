Bilder des Tages vom 05.11.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der "Fackelträger" aus Hannover schiebt den Mond an....
Der "Fackelträger" aus Hannover schiebt den Mond an.... Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Prinz William schaut von einem Aussichtspunkt an der Christusstatue auf dem Berg Corcovado in Rio de Janeiro auf den Zuckerhut.
Prinz William schaut von einem Aussichtspunkt an der Christusstatue auf dem Berg Corcovado in Rio de Janeiro auf den Zuckerhut. Bild: Chris Jackson/PA Wire/dpa
Papst Leo XIV. auf dem Weg zur wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz.
Papst Leo XIV. auf dem Weg zur wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz. Bild: Alessandra Tarantino/AP/dpa
Auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee: Gedenkfeier zum 104. Geburtstag von Margot Friedländer.
Auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee: Gedenkfeier zum 104. Geburtstag von Margot Friedländer. Bild: Michael Kappeler/dpa
Vor dem Mond: Die Internationale Raumstation (ISS) schwebt im Weltall.
Vor dem Mond: Die Internationale Raumstation (ISS) schwebt im Weltall. Bild: Peter Komka/MTI/AP/dpa
Der herbstliche Sonnenaufgang spiegelt sich auf der Oder in Brandenburg.
Der herbstliche Sonnenaufgang spiegelt sich auf der Oder in Brandenburg. Bild: Patrick Pleul/dpa
Feiertag Guru Nanak Jayanti: Sikh-Anhänger nimmt ein heiliges Bad im Goldenen Tempel.
Feiertag Guru Nanak Jayanti: Sikh-Anhänger nimmt ein heiliges Bad im Goldenen Tempel. Bild: Prabhjot Gill/AP/dpa
Nach dem Taifun "Kalmaegi" auf den Philippinen: Einwohner versuchen persönliche Gegenstände zu retten.
Nach dem Taifun "Kalmaegi" auf den Philippinen: Einwohner versuchen persönliche Gegenstände zu retten. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Rauchschwaden steigen auf, nachdem ein UPS-Frachtflugzeug beim Start auf dem Louisville Muhammad Ali International Airport abgestürzt und explodiert ist.
Rauchschwaden steigen auf, nachdem ein UPS-Frachtflugzeug beim Start auf dem Louisville Muhammad Ali International Airport abgestürzt und explodiert ist. Bild: Jon Cherry/AP/dpa
Dieses Foto zeigt die Ariane-6-Rakete der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) mit dem Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-1D an Bord, die vom Raumfahrtzentrum von Guayana in Kourou im französischen Überseedepartement Guayana abhebt.
Dieses Foto zeigt die Ariane-6-Rakete der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) mit dem Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-1D an Bord, die vom Raumfahrtzentrum von Guayana in Kourou im französischen Überseedepartement Guayana abhebt. Bild: Ronan Lietar/AFP/dpa
Unterstützer des demokratischen Bürgermeisterkandidaten Mamdani reagieren während einer Wahlparty in New York auf die Wahlergebnisse.
Unterstützer des demokratischen Bürgermeisterkandidaten Mamdani reagieren während einer Wahlparty in New York auf die Wahlergebnisse. Bild: Yuki Iwamura/AP/dpa
Zohran Mamdani spricht nach seinem Sieg bei der Bürgermeisterwahl während einer Wahlparty in New York.
Zohran Mamdani spricht nach seinem Sieg bei der Bürgermeisterwahl während einer Wahlparty in New York. Bild: Yuki Iwamura/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 05.11.2025

