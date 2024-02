Nach fast 24 Jahren ist Schluss: Die Ära von Peter Fischer als Präsident von Eintracht Frankfurt ist zu Ende. In seiner Amtszeit erlebte er den Abstieg aus der Bundesliga und einen Beinahe-Lizenzentzug, aber in den letzten Jahren auch große Erfolge: 2018 den Gewinn des DFB-Pokals und 2022 der Europa League. Bild: Arne Dedert/dpa

Normalerweise scheint hier an mehr als 260 Tagen im Jahr die Sonne. Nun regnet es in Los Angeles so stark wie seit vielen Jahren nicht mehr. Das sorgt für Schlammlawinen und Überschwemmungen. Der gesamte US-Bundesstaat Kalifornien hat mit heftigem Regen und Wind zu kämpfen. Bild: David Crane/The Orange County Register/AP