Bilder des Tages vom 06.04.2025

Große Proteste gegen US-Präsident Trump überall in den USA. Olive, ein neun Jahre alter Chihuahua-Pudel-Mix, trägt ein Schild: Rettet Leben, kastriert euren DOGE. DOGE steht für das Department of Government Efficiency, die US-Behörde, die den Staat verschlankt und zehntausende Mitarbeiter bei öffentlichen Stellen entlassen hat. Bild: Karen Ducey/The Seattle Times via AP/dpa