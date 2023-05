Bilder des Tages vom 06.05.2023

Sie wollen Netanjahus umstrittene Justizreform um jeden Preis verhindern: Demonstranten in Tel Aviv. Foto: Ariel Schalit/AP/dpa

Alltag zwischen blühenden Bäumen und Panzerabwehr-Igeln: Ein skuriler Anblick, für diese beiden Frauen in Kiew aber Realität. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Der Hamburger Hafen wird 834 Jahre alt. Zur Feier des Tages wird nach dem tarditionellen Schlepperbalett auf der Elbe bunte Pyrotechnik vor der Elbphilharmonie gezündet. Foto: Jonas Walzberg/dpa

So sieht es aus der Perspektive von König Charles III. und Königin Camilla aus. Die Zuschauer verfolgen in Regenponchos das Geschehen in London. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Nicht alle sind von der Krönungszeremonie in London begeistert. Mit Schildern, auf denen "Not my king" (zu deutsch: Nicht mein König) steht, drücken Demonstranten ihren Unmut aus. Foto: Piroschka van de Wouw/Pool Reuters/AP

Feuersalamander mögen Regenwetter. Da lassen sie sich dann auch mal außerhalb ihrer feuchten Bodenverstecke in Thale, Sachsen-Anhalt, blicken. Foto: Matthias Bein/dpa

Die Farben des Union Jack am Himmel: Das frisch gekrönte Königspaar sieht sich zusammen mit der Familie den Überflug der Royal Air Force Red Arrows an. Foto: Petr David Josek/AP

Da kommt der neue König. Charles III. trägt die Kaiserkrone, den Reichsapfel und das Zepter des Herrschers während er die Westminster Abbey in London nach seiner Krönung verlässt. Foto: Ben Stansall/POOL AFP/AP/dpa

Möglicherweise wird er irgendwann auch mal gekrönt. Noch aber streckt Prinz George bei der Krönung seines Großvaters Charles III. als Ehrenpage die Zunge heraus. Foto: Andy Stenning/Daily Mirror/PA Wire/dpa

Wer blickt denn da in die Linse? Ein Fuchswelpe verlässt seinen Fuchsbau im baden-württembergischen Munderkingen. Foto: Thomas Warnack/dpa

Morgentau glitzert in der Sonne an Getreidehalmen auf einem Feld bei Bornheim in Nordrhein-Westfalen. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Um sich gute Plätze zu sichern, verbringen Fans die Nacht entlang der Krönungsroute in der Londoner Innenstadt. Foto: Peter Dejong/AP

Die Nacht bricht über Lissabon herein. Foto: Armando Franca/AP