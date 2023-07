Bilder des Tages vom 06.07.2023

Abgedreht: Bei den deutschen Turn-Meisterschaften wurde Pauline Schäfer-Betz Dritte im Vierkampf aus Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Am Boden - aber nicht am Ende: Alexander Zverev setzt sich bei seinem Auftaktmatch in Wimbledon in drei Sätzen gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer durch. Foto: Alastair Grant/AP/dpa

Der Dalai Lama, das spirituelle Oberhaupt der tibetischen Buddhisten, feiert in Indien seinen 88. Geburtstag mit einer rosaroten Torte. Foto: Ashwini Bhatia/AP/dpa

Abgeordnete des Bundestags werfen ihre Stimmkarte in die Wahlurnen bei der namentlichen Abstimmung zur Suizidhilfe ein. Die gesetzliche Regelung zur Sterbehilfe in Deutschland ist vorerst gescheitert. Foto: Michael Kappeler/dpa

Mögen die Festtage beginnen! In Pamplona wird zu Ehren von San Fermín, dem Schutzpatron Navarras, gefeiert. Die wichtigste Aktivität dabei sind die Stierläufe. Die Menge an Menschen zeigt: Die Besucherinnen und Besucher sind bereit. Foto: Eduardo Sanz/EUROPA PRESS/dpa

Eines der letzten Male? Noch können die Schiffe über den Rhein bei Bacharach fahren. Doch der Pegelstand des Flusses könnte sinken, sodass für die schwer beladenen Binnenschiffe keine Passage mehr möglich ist. Foto: Boris Roessler/dpa

Wer ist wohl schneller? Diese Möwen liefern sich mit einer Fähre zwischen Schlüttsiel und der Hallig Hooge über der Nordsee ein Wettrennen. Foto: Christian Charisius/dpa

Niedersachsen und Bremen starten in die Sommerferien. Am Flughafen Hannover-Langenhagen werden die Schlangen an den Gates schon länger. Mit der Aussicht auf einen schönen Urlaub dürfte das aber verschmerzbar sein. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Ein Bild der Zerstörung: Nach einem nächtlichen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Lwiw sind die Schäden an mehreren Gebäuden zu sehen. Rettungskräfte versammeln sich, um Opfer unter den Trümmern zu suchen. Foto: Mykola Tys/AP

So schön, dass man kaum den Blick abwenden kann: Fast wie gemalt erscheint der abnehmende Mond am Morgen über der Region Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Auf Regen folgt Sonnenschein - so die Redewendung. In diesem Fall entspricht es der Wahrheit. Zwar ist mit dem herausgedrückten Wasser an der Kieler Förde noch eine Spur von Sturmtief Poly zu sehen, gleichzeitig gibt aber auch die Sonne schon Vollgas. Foto: Axel Heimken/dpa

Eine Schwimmerin zieht im Licht der aufgehenden Sonne ihre Bahnen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Das Maskottchen der EM 2024 soll künftig den Namen Albärt tragen. Foto: Federico Gambarini/dpa