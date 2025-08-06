Bilder des Tages vom 06.08.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Baustellenbesucher gehen während der Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg - Berlin an neuen Schienen vorbei.
Baustellenbesucher gehen während der Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg - Berlin an neuen Schienen vorbei. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Kühe stehen auf einer Außenweide bei Frankfurt.
Kühe stehen auf einer Außenweide bei Frankfurt. Bild: Boris Roessler/dpa
Papst Leo XIV. hält Generalaudienz auf dem Petersplatz.
Papst Leo XIV. hält Generalaudienz auf dem Petersplatz. Bild: Gregorio Borgia/AP/dpa
Modellbauer arbeiten an der finalen Arbeiten an einer lebensgroßen Lego-Giraffe auf dem Chicagokai vor dem Westfield Hamburg-Überseequartier in der Hafencity.
Modellbauer arbeiten an der finalen Arbeiten an einer lebensgroßen Lego-Giraffe auf dem Chicagokai vor dem Westfield Hamburg-Überseequartier in der Hafencity. Bild: Christian Charisius/dpa
Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpfen den Gifford-Brand im Los Padres National Forest.
Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpfen den Gifford-Brand im Los Padres National Forest. Bild: Noah Berger/AP/dpa
Eine Giraffe frisst ein Eis im Zoo von Barcelona.
Eine Giraffe frisst ein Eis im Zoo von Barcelona. Bild: David Zorrakino/EUROPA PRESS/dpa
Blick auf den Perito-Moreno-Gletscher in Argentinien vor dem Weltcup im Winterschwimmen.
Blick auf den Perito-Moreno-Gletscher in Argentinien vor dem Weltcup im Winterschwimmen. Bild: Romina Cruz/dpa
Die Sonne geht über der Europäischen Zentralbank in Frankfurt unter.
Die Sonne geht über der Europäischen Zentralbank in Frankfurt unter. Bild: Boris Roessler/dpa
US-Präsident Donald Trump beantwortet Fragen von Reportern, nachdem er eine Anordnung über die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles unterzeichnet hat.
US-Präsident Donald Trump beantwortet Fragen von Reportern, nachdem er eine Anordnung über die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles unterzeichnet hat. Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Der Abgeordnete Sostenes Cavalcante (vorne) und Oppositionspolitiker halten während einer Sitzung der Abgeordnetenkammer i Brasilia eine Protestaktion ab.
Der Abgeordnete Sostenes Cavalcante (vorne) und Oppositionspolitiker halten während einer Sitzung der Abgeordnetenkammer i Brasilia eine Protestaktion ab. Bild: José Cruz/Agencia Brazil/dpa
Demonstranten sitzen vor der Atombombenkuppel vor dem Gedenkgottesdienst zum 80. Jahrestag des US-Atombombenabwurfs auf Hiroshima im Zweiten Weltkrieg.
Demonstranten sitzen vor der Atombombenkuppel vor dem Gedenkgottesdienst zum 80. Jahrestag des US-Atombombenabwurfs auf Hiroshima im Zweiten Weltkrieg. Bild: Louise Delmotte/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 06.08.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
14:12 Uhr
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
05.08.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 05.08.2025
 10 Bilder
Das Schweriner Schloss spiegelt sich in einer Regenpfütze – graues, kühles und regnerisches Wetter zeigt den norddeutschen Sommer von seiner unfreundlichen Seite.
14:15 Uhr
1 min.
Defektes Stellwerk stört Bahnverkehr in Südbrandenburg
Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)
Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr auf einer Verbindung von Südbrandenburg nach Sachsen für Störungen.
12:14 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 09.08.2025
 8 Bilder
Brahmanen führen das Shravani-Ritual in der Stadt Prayagraj anlässlich des Raksha-Bandhan-Festes durch. Raksha Bandhan ist ein wichtiger Feiertag im Hinduismus.
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
Mehr Artikel