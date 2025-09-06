Bilder des Tages vom 06.09.2025

Menschen erweisen dem Modeschöpfer Giorgio Armani im Armani-Theater die letzte Ehre. Bild: Antonio Calanni/AP/dpa

Der japanische Prinz Hisahito, in zeremonieller Kleidung, wird im Kaiserpalast in Tokio während seiner Volljährigkeit abgebildet. Bild: ---/Kyodo/dpa

Der Himmel über einem Steg am Steinhuder Meer in der Region Hannover ist bei Sonnenaufgang orange. Bild: Moritz Frankenberg/dpa

Der Tennisprofi Carlos Alcaraz jubelt nach seinem Sieg im Halbfinale über den Serben Djokovic. Bild: Seth Wenig/AP/dpa

90. Geburtstag im Gewand auf der Bühne: Dieter Hallervorden hält nach der Premiere des Stückes "Der eingebildet Kranke" im Schlosspark-Theater Blumen in der Hand. Bild: Joerg Carstensen/dpa

Der kanadische Tennisprofi Felix Auger-Aliassime wirft seinen Schläger in die Luft. Bild: Frank Franklin II/AP/dpa

Die italienische Tennisprofi Jannik Sinner wehrt einen Schlag des Kanadiers Auger-Aliassime zwischen seinen Beinen ab. Bild: Yuki Iwamura/AP/dpa