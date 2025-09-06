Bilder des Tages vom 06.09.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Menschen erweisen dem Modeschöpfer Giorgio Armani im Armani-Theater die letzte Ehre.
Menschen erweisen dem Modeschöpfer Giorgio Armani im Armani-Theater die letzte Ehre. Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
Der japanische Prinz Hisahito, in zeremonieller Kleidung, wird im Kaiserpalast in Tokio während seiner Volljährigkeit abgebildet.
Der japanische Prinz Hisahito, in zeremonieller Kleidung, wird im Kaiserpalast in Tokio während seiner Volljährigkeit abgebildet. Bild: ---/Kyodo/dpa
Der Himmel über einem Steg am Steinhuder Meer in der Region Hannover ist bei Sonnenaufgang orange.
Der Himmel über einem Steg am Steinhuder Meer in der Region Hannover ist bei Sonnenaufgang orange. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Der Tennisprofi Carlos Alcaraz jubelt nach seinem Sieg im Halbfinale über den Serben Djokovic.
Der Tennisprofi Carlos Alcaraz jubelt nach seinem Sieg im Halbfinale über den Serben Djokovic. Bild: Seth Wenig/AP/dpa
90. Geburtstag im Gewand auf der Bühne: Dieter Hallervorden hält nach der Premiere des Stückes "Der eingebildet Kranke" im Schlosspark-Theater Blumen in der Hand.
90. Geburtstag im Gewand auf der Bühne: Dieter Hallervorden hält nach der Premiere des Stückes "Der eingebildet Kranke" im Schlosspark-Theater Blumen in der Hand. Bild: Joerg Carstensen/dpa
Der kanadische Tennisprofi Felix Auger-Aliassime wirft seinen Schläger in die Luft.
Der kanadische Tennisprofi Felix Auger-Aliassime wirft seinen Schläger in die Luft. Bild: Frank Franklin II/AP/dpa
Die italienische Tennisprofi Jannik Sinner wehrt einen Schlag des Kanadiers Auger-Aliassime zwischen seinen Beinen ab.
Die italienische Tennisprofi Jannik Sinner wehrt einen Schlag des Kanadiers Auger-Aliassime zwischen seinen Beinen ab. Bild: Yuki Iwamura/AP/dpa
Nach einem tödlichen Haiangriff trauern Familienangehörige und Freunde um einen Mann.
Nach einem tödlichen Haiangriff trauern Familienangehörige und Freunde um einen Mann. Bild: Dean Lewins/AAP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 06.09.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
19:00 Uhr
4 min.
St. Egidien: Warum so viele VW-Leute zu diesem Automobilzulieferer wollen
Der frischgebackene Facharbeiter Leon Reinisch (li.) und Mario Ludwig, Chef des Werkzeugbaus bei ACPS, an einem Umformwerkzeug, das 800 Kilo schwer ist und in rund 250 Arbeitsstunden gefertigt wurde.
Als bester Azubi wurde jetzt ein Mitarbeiter von ACPS in St. Egidien ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen in der Auto-Branche sind sein Arbeitsplatz und die seiner Kollegen sicher. Das liegt an den speziellen Produkten des Unternehmens.
Bernd Appel
19:02 Uhr
4 min.
Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage
Der französische Premier Bayrou scheitert bei der Abstimmung in der Nationalversammlung.
Der Machtpoker von Frankreichs Premier Bayrou geht nach hinten los. Seine Regierung stürzt, bringt das Land in eine verzwickte Lage und setzt Macron unter Druck. Wie kommt Frankreich da raus?
Rachel Sommer, dpa
07.09.2025
3 min.
Bilder des Tages vom 07.09.2025
 15 Bilder
In Ostfriesland steht der Mais kurz vor seiner Ernte, die Pflanzen sind hoch gewachsen.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
15:47 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 08.09.2025
 11 Bilder
Frankreichs Premier stellt Vertrauensfrage
