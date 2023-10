Die Unechte Karettschildkröte "Iona" wurde letztes Jahr über tausend Kilometer von ihrem natürlichen Lebensraum entfernt an einem Strand in Schottland angeschwemmt. Nachdem Sea Life-Mitarbeiter und Meeresspezialisten sie wieder gesund pflegten, wurde sie zurück in den Atlantik entlassen. Bild: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Der Berliner Dom wird bei der Generalprobe des 18. Festival of Lights mit einer bunten Projektion angestrahlt. Trotz der Energiesparmaßnahmen soll das "Festival of Lights" diesen Monat in Berlin stattfinden - allerdings in reduzierter Form. Bild: Fabian Sommer/dpa