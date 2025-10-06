Bilder des Tages vom 06.10.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mary E. Brunkow ist fassungslos, als sie erfährt, dass sie den Nobelpreis in Medizin gewonnen hat.
Mary E. Brunkow ist fassungslos, als sie erfährt, dass sie den Nobelpreis in Medizin gewonnen hat. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Nach nur einem Tag tritt Sébastien Lecornu als Premier zurück.
Nach nur einem Tag tritt Sébastien Lecornu als Premier zurück. Bild: Stephane Mahe/Reuters Pool/AP/dpa
Ort der Trauer und des Gedenkens - das Nova-Festivalgelände in Re'im, zwei Jahre nach dem Anschlag der Hamas am 7. Oktober.
Ort der Trauer und des Gedenkens - das Nova-Festivalgelände in Re'im, zwei Jahre nach dem Anschlag der Hamas am 7. Oktober. Bild: Ilia Yefimovich/dpa
Shimon Sakaguchi von der Universität Osaka in Japan hat den Nobelpreis für Medizin bekommen.
Shimon Sakaguchi von der Universität Osaka in Japan hat den Nobelpreis für Medizin bekommen. Bild: Shohei Miyano/Kyodo News/AP/dpa
Kehraus auf der Wiesn.
Kehraus auf der Wiesn. Bild: Felix Hörhager/dpa
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München. Bild: Tobias Hase/dpa
Zwei Mädchen stehen an der Gedenkstätte am Dizengoff-Brunnen in Tel Aviv im Vorfeld des zweiten Jahrestages des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober 2023.
Zwei Mädchen stehen an der Gedenkstätte am Dizengoff-Brunnen in Tel Aviv im Vorfeld des zweiten Jahrestages des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober 2023. Bild: Ilia Yefimovich/dpa
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump beobachten an Bord des Flugzeugträgers USS George H.W. Bush im Atlantik vor der Küste von Norfolk ein Kampfflugzeug im Rahmen des 250-jährigen Jubiläums der US-Marine.
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump beobachten an Bord des Flugzeugträgers USS George H.W. Bush im Atlantik vor der Küste von Norfolk ein Kampfflugzeug im Rahmen des 250-jährigen Jubiläums der US-Marine. Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Es werde Licht!
Es werde Licht! Bild: Carsten Koall/dpa
Bastian Schweinsteiger ist im Fußball-Olymp angekommen.
Bastian Schweinsteiger ist im Fußball-Olymp angekommen. Bild: Bernd Thissen/dpa
Mary E. Brunkow ist fassungslos, als sie erfährt, dass sie den Nobelpreis in Medizin gewonnen hat.
Mary E. Brunkow ist fassungslos, als sie erfährt, dass sie den Nobelpreis in Medizin gewonnen hat. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Nach nur einem Tag tritt Sébastien Lecornu als Premier zurück.
Nach nur einem Tag tritt Sébastien Lecornu als Premier zurück. Bild: Stephane Mahe/Reuters Pool/AP/dpa
Ort der Trauer und des Gedenkens - das Nova-Festivalgelände in Re'im, zwei Jahre nach dem Anschlag der Hamas am 7. Oktober.
Ort der Trauer und des Gedenkens - das Nova-Festivalgelände in Re'im, zwei Jahre nach dem Anschlag der Hamas am 7. Oktober. Bild: Ilia Yefimovich/dpa
Shimon Sakaguchi von der Universität Osaka in Japan hat den Nobelpreis für Medizin bekommen.
Shimon Sakaguchi von der Universität Osaka in Japan hat den Nobelpreis für Medizin bekommen. Bild: Shohei Miyano/Kyodo News/AP/dpa
Kehraus auf der Wiesn.
Kehraus auf der Wiesn. Bild: Felix Hörhager/dpa
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München. Bild: Tobias Hase/dpa
Zwei Mädchen stehen an der Gedenkstätte am Dizengoff-Brunnen in Tel Aviv im Vorfeld des zweiten Jahrestages des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober 2023.
Zwei Mädchen stehen an der Gedenkstätte am Dizengoff-Brunnen in Tel Aviv im Vorfeld des zweiten Jahrestages des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober 2023. Bild: Ilia Yefimovich/dpa
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump beobachten an Bord des Flugzeugträgers USS George H.W. Bush im Atlantik vor der Küste von Norfolk ein Kampfflugzeug im Rahmen des 250-jährigen Jubiläums der US-Marine.
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump beobachten an Bord des Flugzeugträgers USS George H.W. Bush im Atlantik vor der Küste von Norfolk ein Kampfflugzeug im Rahmen des 250-jährigen Jubiläums der US-Marine. Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Es werde Licht!
Es werde Licht! Bild: Carsten Koall/dpa
Bastian Schweinsteiger ist im Fußball-Olymp angekommen.
Bastian Schweinsteiger ist im Fußball-Olymp angekommen. Bild: Bernd Thissen/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 06.10.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
06.10.2025
6 min.
Medizin-Nobelpreis für Immunforscher aus Japan und den USA
Die Medizin-Nobelpreisträger stehen fest.
Ihre Entdeckung erklärt, wie der Körper Autoimmunerkrankungen und Allergien verhindert. Die Preisträger schufen die Basis für mögliche Therapien gegen Arthritis, Multiple Sklerose oder Typ-1-Diabetes.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
05.10.2025
3 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 15 Bilder
Eine Ziege steht bei der Vorbereitung auf den 25. Niederlausitzer Almabtrieb und streckt die Zunge heraus.
11:16 Uhr
1 min.
Spielezimmer für Grundschulen in Sachsen
Spielerisch lernen - Grundschulen in Sachsen bekommen Unterstützung. (Archivbild)
Spielerisch lernen: Das ist das Ziel einer Initiative, die Grundschulen in Deutschland mit Gesellschaftsspielen ausstattet. In Sachsen nehmen nun weitere Schulen an dem Programm teil.
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
Mehr Artikel