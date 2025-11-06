Bilder des Tages vom 06.11.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hinter der Heilig-Geist-Kirche auf der Insel Werder geht die Sonne unter.
Hinter der Heilig-Geist-Kirche auf der Insel Werder geht die Sonne unter. Bild: Georg-Friedrich Moritz/dpa
Illuminiert ist das Gelände des Sächsischen Staatsweingutes mit dem Belvedere bei einer Beleuchtungsprobe vor dem Start von "Wein & Licht auf Schloss Wackerbarth". T
Illuminiert ist das Gelände des Sächsischen Staatsweingutes mit dem Belvedere bei einer Beleuchtungsprobe vor dem Start von "Wein & Licht auf Schloss Wackerbarth". T Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Hotelgäste stehen zum Teil telefonierend vor einem Panoramafenster in einem Luxushotel in Luanda.
Hotelgäste stehen zum Teil telefonierend vor einem Panoramafenster in einem Luxushotel in Luanda. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fährt vom Bahnhof Huambo mit der Benguela-Bahn entlang des Lobito-Korridors nach Caála.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fährt vom Bahnhof Huambo mit der Benguela-Bahn entlang des Lobito-Korridors nach Caála. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Die Gondeln vom Riesenrad auf dem Hamburger Winterdom auf dem Heiligengeistfeld sind vor dem Abendhimmel zu sehen.
Die Gondeln vom Riesenrad auf dem Hamburger Winterdom auf dem Heiligengeistfeld sind vor dem Abendhimmel zu sehen. Bild: Marcus Brandt/dpa
Koala-Nachwuchs im Zoo Leipzig: Jungtier zeigt sich erstmals im Beutel.
Koala-Nachwuchs im Zoo Leipzig: Jungtier zeigt sich erstmals im Beutel. Bild: Jennifer Brückner/dpa
Taifun Kalmaegi hinterlässt schwere Zerstörung in der Provinz Cebu auf den Philippinen.
Taifun Kalmaegi hinterlässt schwere Zerstörung in der Provinz Cebu auf den Philippinen. Bild: Philippine Red Cross/XinHua/dpa
Niedlicher Nachwuchs in Berlin: Flusspferd-Jungtier und Mama Nala erkunden das Wasserbecken.
Niedlicher Nachwuchs in Berlin: Flusspferd-Jungtier und Mama Nala erkunden das Wasserbecken. Bild: Annette Riedl/dpa
„Act Now“-Appell: Protest für konsequenten Klimaschutz am Fernsehturm in Berlin.
„Act Now“-Appell: Protest für konsequenten Klimaschutz am Fernsehturm in Berlin. Bild: Paul Zinken/dpa
Salzgitter: Stahlindustrie verzeichnet erneut Umsatzrückgang – Kanzler Merz plant Stahlgipfel.
Salzgitter: Stahlindustrie verzeichnet erneut Umsatzrückgang – Kanzler Merz plant Stahlgipfel. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Fahrradfahrer im Morgengrauen: Silhouette vor Sonnenaufgangshimmel in Hannover.
Fahrradfahrer im Morgengrauen: Silhouette vor Sonnenaufgangshimmel in Hannover. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Vom israelischen Militär zerstörte Gebäude liegen in Trümmern im Viertel Shijaiya in der Stadt Gaza, während einer von der israelischen Armee organisierten Tour für Journalisten. (FOTO UNTER AUFSICHT DER IDF AUFGENOMMEN UND VOM MILITÄRZENSOR GEPRÜFT.)
Vom israelischen Militär zerstörte Gebäude liegen in Trümmern im Viertel Shijaiya in der Stadt Gaza, während einer von der israelischen Armee organisierten Tour für Journalisten. (FOTO UNTER AUFSICHT DER IDF AUFGENOMMEN UND VOM MILITÄRZENSOR GEPRÜFT.) Bild: Ohad Zwigenberg/AP/dpa
Ein Flugzeug fliegt vor dem sogenannten Supermond am frühen Abend über Leipzig.
Ein Flugzeug fliegt vor dem sogenannten Supermond am frühen Abend über Leipzig. Bild: Jennifer Brückner/dpa
Der Vollmond geht hinter der auf Halbmast stehenden amerikanischen Flagge auf dem Südrasen des Weißen Hauses auf.
Der Vollmond geht hinter der auf Halbmast stehenden amerikanischen Flagge auf dem Südrasen des Weißen Hauses auf. Bild: Allison Robbert/AP/dpa
Der linke Flügel der Washington Capitals, Alex Owetschkin (8), feiert in Washington sein 900. NHL-Karrieretor.
Der linke Flügel der Washington Capitals, Alex Owetschkin (8), feiert in Washington sein 900. NHL-Karrieretor. Bild: John McDonnell/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 06.11.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
