Bilder des Tages vom 06.11.2025

Hinter der Heilig-Geist-Kirche auf der Insel Werder geht die Sonne unter. Bild: Georg-Friedrich Moritz/dpa

Illuminiert ist das Gelände des Sächsischen Staatsweingutes mit dem Belvedere bei einer Beleuchtungsprobe vor dem Start von "Wein & Licht auf Schloss Wackerbarth". T Bild: Sebastian Kahnert/dpa

Hotelgäste stehen zum Teil telefonierend vor einem Panoramafenster in einem Luxushotel in Luanda. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fährt vom Bahnhof Huambo mit der Benguela-Bahn entlang des Lobito-Korridors nach Caála. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Gondeln vom Riesenrad auf dem Hamburger Winterdom auf dem Heiligengeistfeld sind vor dem Abendhimmel zu sehen. Bild: Marcus Brandt/dpa

Koala-Nachwuchs im Zoo Leipzig: Jungtier zeigt sich erstmals im Beutel. Bild: Jennifer Brückner/dpa

Taifun Kalmaegi hinterlässt schwere Zerstörung in der Provinz Cebu auf den Philippinen. Bild: Philippine Red Cross/XinHua/dpa

Niedlicher Nachwuchs in Berlin: Flusspferd-Jungtier und Mama Nala erkunden das Wasserbecken. Bild: Annette Riedl/dpa

„Act Now“-Appell: Protest für konsequenten Klimaschutz am Fernsehturm in Berlin. Bild: Paul Zinken/dpa

Salzgitter: Stahlindustrie verzeichnet erneut Umsatzrückgang – Kanzler Merz plant Stahlgipfel. Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Fahrradfahrer im Morgengrauen: Silhouette vor Sonnenaufgangshimmel in Hannover. Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Vom israelischen Militär zerstörte Gebäude liegen in Trümmern im Viertel Shijaiya in der Stadt Gaza, während einer von der israelischen Armee organisierten Tour für Journalisten. (FOTO UNTER AUFSICHT DER IDF AUFGENOMMEN UND VOM MILITÄRZENSOR GEPRÜFT.) Bild: Ohad Zwigenberg/AP/dpa

Ein Flugzeug fliegt vor dem sogenannten Supermond am frühen Abend über Leipzig. Bild: Jennifer Brückner/dpa

Der Vollmond geht hinter der auf Halbmast stehenden amerikanischen Flagge auf dem Südrasen des Weißen Hauses auf. Bild: Allison Robbert/AP/dpa