Bilder des Tages vom 07.06.2025

Gebäude in Toronto, Kanada, sind in den Rauch von Waldbränden gehüllt. Der Rauch von Waldbränden im Norden Ontarios und in den Prärien Kanadas sorgte am Freitag für schlechte Luftqualität und eingeschränkte Sicht in Großstädten wie Toronto, Ottawa und Montreal. Bild: Zou Zheng/XinHua/dpa