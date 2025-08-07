Bilder des Tages vom 07.08.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Seehund "Scotty" schaut kurz vor der Auswilderung aus einem Korb am Ostende der Insel Juist.
Der Seehund "Scotty" schaut kurz vor der Auswilderung aus einem Korb am Ostende der Insel Juist. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Angehörige und Unterstützer israelischer Geiseln demonstrieren vor dem Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem für deren Freilassung und ein Ende des Krieges.
Angehörige und Unterstützer israelischer Geiseln demonstrieren vor dem Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem für deren Freilassung und ein Ende des Krieges. Bild: Ohad Zwigenberg/AP/dpa
Ein Polizeibeamter hält einen Anhaltestab in einer 30er-Zone während des Blitzermarathons im Stadtteil Wilhelmsburg.
Ein Polizeibeamter hält einen Anhaltestab in einer 30er-Zone während des Blitzermarathons im Stadtteil Wilhelmsburg. Bild: Marcus Brandt/dpa
Ein Angestellter zählt US-Dollar-Noten in einer Wechselstube.
Ein Angestellter zählt US-Dollar-Noten in einer Wechselstube. Bild: Tatan Syuflana/AP/dpa
Ein Müllsammler sammelt wiederverwertbare Gegenstände, darunter Plastik, auf einer Mülldeponie in Lahore, Pakistan.
Ein Müllsammler sammelt wiederverwertbare Gegenstände, darunter Plastik, auf einer Mülldeponie in Lahore, Pakistan. Bild: K.M. Chaudary/AP/dpa
Ein Lkw fährt entlang gestapelter Container im Nordhafen von Manila.
Ein Lkw fährt entlang gestapelter Container im Nordhafen von Manila. Bild: Aaron Favila/AP/dpa
Gräser stehen auf einer Wiese, über der die Sonne aufgeht.
Gräser stehen auf einer Wiese, über der die Sonne aufgeht. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Israelis protestieren in Yad Mordechai gegen die Hungersnot in Gaza und fordern ein Ende des Krieges und die Freilassung der Geiseln.
Israelis protestieren in Yad Mordechai gegen die Hungersnot in Gaza und fordern ein Ende des Krieges und die Freilassung der Geiseln. Bild: Ilia Yefimovich/dpa
Israelische Soldaten gehen an der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels entlang.
Israelische Soldaten gehen an der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels entlang. Bild: Ohad Zwigenberg/AP/dpa
Ein Rikschafahrer fährt seine Kunden durch das braune Wasser auf einer überschwemmten Straße in Chittagong in Bangladesch.
Ein Rikschafahrer fährt seine Kunden durch das braune Wasser auf einer überschwemmten Straße in Chittagong in Bangladesch. Bild: Mohammed Shajahan/ZUMA Press Wire/dpa
Frachtcontainer stapeln sich auf einem Verladeterminal im Hafen von Oakland.
Frachtcontainer stapeln sich auf einem Verladeterminal im Hafen von Oakland. Bild: Noah Berger/FR34727 AP/AP/dpa
Mähdrescher vom Agrarbetrieb Markfrucht Lützow ernten nach Sonnenuntergang Raps auf einem Acker in Mecklenburg-Vorpommern.
Mähdrescher vom Agrarbetrieb Markfrucht Lützow ernten nach Sonnenuntergang Raps auf einem Acker in Mecklenburg-Vorpommern. Bild: Jens Büttner/dpa
Ein Blitz entlädt sich hinter einer Moschee in Istanbul.
Ein Blitz entlädt sich hinter einer Moschee in Istanbul. Bild: Khalil Hamra/AP/dpa
Der Seehund "Scotty" schaut kurz vor der Auswilderung aus einem Korb am Ostende der Insel Juist.
Der Seehund "Scotty" schaut kurz vor der Auswilderung aus einem Korb am Ostende der Insel Juist. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Angehörige und Unterstützer israelischer Geiseln demonstrieren vor dem Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem für deren Freilassung und ein Ende des Krieges.
Angehörige und Unterstützer israelischer Geiseln demonstrieren vor dem Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem für deren Freilassung und ein Ende des Krieges. Bild: Ohad Zwigenberg/AP/dpa
Ein Polizeibeamter hält einen Anhaltestab in einer 30er-Zone während des Blitzermarathons im Stadtteil Wilhelmsburg.
Ein Polizeibeamter hält einen Anhaltestab in einer 30er-Zone während des Blitzermarathons im Stadtteil Wilhelmsburg. Bild: Marcus Brandt/dpa
Ein Angestellter zählt US-Dollar-Noten in einer Wechselstube.
Ein Angestellter zählt US-Dollar-Noten in einer Wechselstube. Bild: Tatan Syuflana/AP/dpa
Ein Müllsammler sammelt wiederverwertbare Gegenstände, darunter Plastik, auf einer Mülldeponie in Lahore, Pakistan.
Ein Müllsammler sammelt wiederverwertbare Gegenstände, darunter Plastik, auf einer Mülldeponie in Lahore, Pakistan. Bild: K.M. Chaudary/AP/dpa
Ein Lkw fährt entlang gestapelter Container im Nordhafen von Manila.
Ein Lkw fährt entlang gestapelter Container im Nordhafen von Manila. Bild: Aaron Favila/AP/dpa
Gräser stehen auf einer Wiese, über der die Sonne aufgeht.
Gräser stehen auf einer Wiese, über der die Sonne aufgeht. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Israelis protestieren in Yad Mordechai gegen die Hungersnot in Gaza und fordern ein Ende des Krieges und die Freilassung der Geiseln.
Israelis protestieren in Yad Mordechai gegen die Hungersnot in Gaza und fordern ein Ende des Krieges und die Freilassung der Geiseln. Bild: Ilia Yefimovich/dpa
Israelische Soldaten gehen an der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels entlang.
Israelische Soldaten gehen an der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels entlang. Bild: Ohad Zwigenberg/AP/dpa
Ein Rikschafahrer fährt seine Kunden durch das braune Wasser auf einer überschwemmten Straße in Chittagong in Bangladesch.
Ein Rikschafahrer fährt seine Kunden durch das braune Wasser auf einer überschwemmten Straße in Chittagong in Bangladesch. Bild: Mohammed Shajahan/ZUMA Press Wire/dpa
Frachtcontainer stapeln sich auf einem Verladeterminal im Hafen von Oakland.
Frachtcontainer stapeln sich auf einem Verladeterminal im Hafen von Oakland. Bild: Noah Berger/FR34727 AP/AP/dpa
Mähdrescher vom Agrarbetrieb Markfrucht Lützow ernten nach Sonnenuntergang Raps auf einem Acker in Mecklenburg-Vorpommern.
Mähdrescher vom Agrarbetrieb Markfrucht Lützow ernten nach Sonnenuntergang Raps auf einem Acker in Mecklenburg-Vorpommern. Bild: Jens Büttner/dpa
Ein Blitz entlädt sich hinter einer Moschee in Istanbul.
Ein Blitz entlädt sich hinter einer Moschee in Istanbul. Bild: Khalil Hamra/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 07.08.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
08.08.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 08.08.2025
 12 Bilder
Zahlreiche bunte Drachen sind beim Drachenfest über dem Strand von St. Peter-Ording in der Luft. Zu sehen sind überdimensionale Kreationen, Lenkdrachen, Unikate und beliebte Comicfiguren.
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
10.08.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 09.08.2025
 6 Bilder
In diesem von der Nasa via AP zur Verfügung gestellten Bild gleitet die SpaceX-Kapsel mit vier Astronauten an Bord am Samstag vor der südkalifornischen Küste an Fallschirmen in den Pazifik.
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
Mehr Artikel