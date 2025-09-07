Bilder des Tages vom 07.09.2025

Bilder des Tages
In Ostfriesland steht der Mais kurz vor seiner Ernte, die Pflanzen sind hoch gewachsen. Bild: Lars Penning/dpa
Der Petersplatz füllt sich mit Gläubigen in Erwartung der Eucharistiefeier unter dem Vorsitz des Heiligen Vaters Papst Leo XIV. Die Laien Pier Giorgio Frassati und Carlo Acutis werden Heilig gesprochen. Bild: Marco Iacobucci/IPA via ZUMA Press/dpa
Palästinenser inspizieren den Ort eines nächtlichen israelischen Luftangriffs auf eine Schule, in der Vertriebene untergebracht waren. Bild: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Ein Schwimmer und ein Modellboot in Form eines Schleppers sind im Nebel im Schwarzachtalsee unterwegs. Bild: Thomas Warnack/dpa
Eine einzelne Sonnenblume ragt bei Sonnenaufgang aus einem Feld. Bild: Thomas Warnack/dpa
Blick bei Sonnenaufgang auf die dreistöckige Gallerieholländer Mühle. (Aufnahme mit einer Drohne) Bild: Lars Penning/dpa
Aryna Sabalenka präsentiert den Fotografen ihren Pokal. Bild: Seth Wenig/AP/dpa
Die Gewinnerin im US-Open-Endspiel, Aryna Sabalenka (2.v.r), und die Zweitplatzierte Amanda Anisimova halten ihre Trophäen in der Hand. Bild: Yuki Iwamura/AP/dpa
Die US-Flagge wird bei einem Demonstrationszug durch Chicago von der Sonne angestrahlt. Bild: Carolyn Kaster/AP/dpa
Irlands Adam Idah jubelt nach seinem Tor zum 2:2. Bild: Peter Morrison/AP/dpa
Schauspielerin Anya Taylor-Joy posiert auf dem Toronto International Film Festival vor den Kameras. Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
Bob Marleys Sohn trifft VW-Nutzfahrzeuge-Chef – und der ID.Buzz groovt mitten auf der IAA-Bühne. Bild: Sven Hoppe/dpa
31 Krüge gestemmt – doch am Ende ging der Weltrekordversuch zu Bruch. Bild: Daniel Löb/dpa
Mitarbeiter nehmen Abschied von der verstorbenen Modeikone Giorgio Armani. Bild: Nicola Marfisi/AP/dpa
Guter Mond, du gehst so stille, durch die Abendwolken hin. Bild: Jan Woitas/dpa
