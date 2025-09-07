Bilder des Tages vom 07.09.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Ostfriesland steht der Mais kurz vor seiner Ernte, die Pflanzen sind hoch gewachsen.
In Ostfriesland steht der Mais kurz vor seiner Ernte, die Pflanzen sind hoch gewachsen. Bild: Lars Penning/dpa
Der Petersplatz füllt sich mit Gläubigen in Erwartung der Eucharistiefeier unter dem Vorsitz des Heiligen Vaters Papst Leo XIV. Die Laien Pier Giorgio Frassati und Carlo Acutis werden Heilig gesprochen.
Der Petersplatz füllt sich mit Gläubigen in Erwartung der Eucharistiefeier unter dem Vorsitz des Heiligen Vaters Papst Leo XIV. Die Laien Pier Giorgio Frassati und Carlo Acutis werden Heilig gesprochen. Bild: Marco Iacobucci/IPA via ZUMA Press/dpa
Palästinenser inspizieren den Ort eines nächtlichen israelischen Luftangriffs auf eine Schule, in der Vertriebene untergebracht waren.
Palästinenser inspizieren den Ort eines nächtlichen israelischen Luftangriffs auf eine Schule, in der Vertriebene untergebracht waren. Bild: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Ein Schwimmer und ein Modellboot in Form eines Schleppers sind im Nebel im Schwarzachtalsee unterwegs.
Ein Schwimmer und ein Modellboot in Form eines Schleppers sind im Nebel im Schwarzachtalsee unterwegs. Bild: Thomas Warnack/dpa
Eine einzelne Sonnenblume ragt bei Sonnenaufgang aus einem Feld.
Eine einzelne Sonnenblume ragt bei Sonnenaufgang aus einem Feld. Bild: Thomas Warnack/dpa
Blick bei Sonnenaufgang auf die dreistöckige Gallerieholländer Mühle. (Aufnahme mit einer Drohne)
Blick bei Sonnenaufgang auf die dreistöckige Gallerieholländer Mühle. (Aufnahme mit einer Drohne) Bild: Lars Penning/dpa
Aryna Sabalenka präsentiert den Fotografen ihren Pokal.
Aryna Sabalenka präsentiert den Fotografen ihren Pokal. Bild: Seth Wenig/AP/dpa
Die Gewinnerin im US-Open-Endspiel, Aryna Sabalenka (2.v.r), und die Zweitplatzierte Amanda Anisimova halten ihre Trophäen in der Hand.
Die Gewinnerin im US-Open-Endspiel, Aryna Sabalenka (2.v.r), und die Zweitplatzierte Amanda Anisimova halten ihre Trophäen in der Hand. Bild: Yuki Iwamura/AP/dpa
Die US-Flagge wird bei einem Demonstrationszug durch Chicago von der Sonne angestrahlt.
Die US-Flagge wird bei einem Demonstrationszug durch Chicago von der Sonne angestrahlt. Bild: Carolyn Kaster/AP/dpa
Irlands Adam Idah jubelt nach seinem Tor zum 2:2.
Irlands Adam Idah jubelt nach seinem Tor zum 2:2. Bild: Peter Morrison/AP/dpa
Schauspielerin Anya Taylor-Joy posiert auf dem Toronto International Film Festival vor den Kameras.
Schauspielerin Anya Taylor-Joy posiert auf dem Toronto International Film Festival vor den Kameras. Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
Bob Marleys Sohn trifft VW-Nutzfahrzeuge-Chef – und der ID.Buzz groovt mitten auf der IAA-Bühne.
Bob Marleys Sohn trifft VW-Nutzfahrzeuge-Chef – und der ID.Buzz groovt mitten auf der IAA-Bühne. Bild: Sven Hoppe/dpa
31 Krüge gestemmt – doch am Ende ging der Weltrekordversuch zu Bruch.
31 Krüge gestemmt – doch am Ende ging der Weltrekordversuch zu Bruch. Bild: Daniel Löb/dpa
Mitarbeiter nehmen Abschied von der verstorbenen Modeikone Giorgio Armani.
Mitarbeiter nehmen Abschied von der verstorbenen Modeikone Giorgio Armani. Bild: Nicola Marfisi/AP/dpa
Guter Mond, du gehst so stille, durch die Abendwolken hin.
Guter Mond, du gehst so stille, durch die Abendwolken hin. Bild: Jan Woitas/dpa
In Ostfriesland steht der Mais kurz vor seiner Ernte, die Pflanzen sind hoch gewachsen.
In Ostfriesland steht der Mais kurz vor seiner Ernte, die Pflanzen sind hoch gewachsen. Bild: Lars Penning/dpa
Der Petersplatz füllt sich mit Gläubigen in Erwartung der Eucharistiefeier unter dem Vorsitz des Heiligen Vaters Papst Leo XIV. Die Laien Pier Giorgio Frassati und Carlo Acutis werden Heilig gesprochen.
Der Petersplatz füllt sich mit Gläubigen in Erwartung der Eucharistiefeier unter dem Vorsitz des Heiligen Vaters Papst Leo XIV. Die Laien Pier Giorgio Frassati und Carlo Acutis werden Heilig gesprochen. Bild: Marco Iacobucci/IPA via ZUMA Press/dpa
Palästinenser inspizieren den Ort eines nächtlichen israelischen Luftangriffs auf eine Schule, in der Vertriebene untergebracht waren.
Palästinenser inspizieren den Ort eines nächtlichen israelischen Luftangriffs auf eine Schule, in der Vertriebene untergebracht waren. Bild: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Ein Schwimmer und ein Modellboot in Form eines Schleppers sind im Nebel im Schwarzachtalsee unterwegs.
Ein Schwimmer und ein Modellboot in Form eines Schleppers sind im Nebel im Schwarzachtalsee unterwegs. Bild: Thomas Warnack/dpa
Eine einzelne Sonnenblume ragt bei Sonnenaufgang aus einem Feld.
Eine einzelne Sonnenblume ragt bei Sonnenaufgang aus einem Feld. Bild: Thomas Warnack/dpa
Blick bei Sonnenaufgang auf die dreistöckige Gallerieholländer Mühle. (Aufnahme mit einer Drohne)
Blick bei Sonnenaufgang auf die dreistöckige Gallerieholländer Mühle. (Aufnahme mit einer Drohne) Bild: Lars Penning/dpa
Aryna Sabalenka präsentiert den Fotografen ihren Pokal.
Aryna Sabalenka präsentiert den Fotografen ihren Pokal. Bild: Seth Wenig/AP/dpa
Die Gewinnerin im US-Open-Endspiel, Aryna Sabalenka (2.v.r), und die Zweitplatzierte Amanda Anisimova halten ihre Trophäen in der Hand.
Die Gewinnerin im US-Open-Endspiel, Aryna Sabalenka (2.v.r), und die Zweitplatzierte Amanda Anisimova halten ihre Trophäen in der Hand. Bild: Yuki Iwamura/AP/dpa
Die US-Flagge wird bei einem Demonstrationszug durch Chicago von der Sonne angestrahlt.
Die US-Flagge wird bei einem Demonstrationszug durch Chicago von der Sonne angestrahlt. Bild: Carolyn Kaster/AP/dpa
Irlands Adam Idah jubelt nach seinem Tor zum 2:2.
Irlands Adam Idah jubelt nach seinem Tor zum 2:2. Bild: Peter Morrison/AP/dpa
Schauspielerin Anya Taylor-Joy posiert auf dem Toronto International Film Festival vor den Kameras.
Schauspielerin Anya Taylor-Joy posiert auf dem Toronto International Film Festival vor den Kameras. Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
Bob Marleys Sohn trifft VW-Nutzfahrzeuge-Chef – und der ID.Buzz groovt mitten auf der IAA-Bühne.
Bob Marleys Sohn trifft VW-Nutzfahrzeuge-Chef – und der ID.Buzz groovt mitten auf der IAA-Bühne. Bild: Sven Hoppe/dpa
31 Krüge gestemmt – doch am Ende ging der Weltrekordversuch zu Bruch.
31 Krüge gestemmt – doch am Ende ging der Weltrekordversuch zu Bruch. Bild: Daniel Löb/dpa
Mitarbeiter nehmen Abschied von der verstorbenen Modeikone Giorgio Armani.
Mitarbeiter nehmen Abschied von der verstorbenen Modeikone Giorgio Armani. Bild: Nicola Marfisi/AP/dpa
Guter Mond, du gehst so stille, durch die Abendwolken hin.
Guter Mond, du gehst so stille, durch die Abendwolken hin. Bild: Jan Woitas/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 07.09.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
11:00 Uhr
1 min.
Tierisches Abenteuerstück im Chemnitzer Fritz-Theater
Nach der Uraufführung kommt die Inszenierung nun erneut auf die Bühne. Sie soll etwas für die ganze Familie sein.
Uwe Rechtenbach
06.09.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 06.09.2025
 8 Bilder
Menschen erweisen dem Modeschöpfer Giorgio Armani im Armani-Theater die letzte Ehre.
11:07 Uhr
2 min.
Klingenthaler Herbstkammlauf startet am Sonntag zum 36. Mal
Am Sonntag startet der diesjährige Herbstkammlauf.
Ausgangspunkt und Ziel ist das Waldhotel Vogtland. Am Samstag sind aber erst mal die Wintersportler beim Sachsenpokal gefordert.
Florian Müller
07.09.2025
4 min.
"Lektion gelernt" - Sabalenka kürt sich zur US-Open-Siegerin
Ein Küsschen für den Pokal: Aryna Sabalenka ist in New York die Beste.
Aryna Sabalenka schließt in New York ihre Grand-Slam-Saison doch noch mit einem Titel ab. Das Versprechen an ihren Vater treibt sie an. Im US-Open-Finale sieht sie nicht ihr Powertennis als Schlüssel.
Kristina Puck, dpa
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel