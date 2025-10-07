Bilder des Tages vom 07.10.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg Bild: Ralt Hettler/dpa
Hoffentlich schwindelfrei: Bundeskanzler Friedrich Merz und Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) stehen auf einer Containerbrücke im Überseehafen in Bremerhaven.
Hoffentlich schwindelfrei: Bundeskanzler Friedrich Merz und Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) stehen auf einer Containerbrücke im Überseehafen in Bremerhaven. Bild: Sina Schuldt/dpa Pool/dpa
Viel Platz für große Fische: Ein Hai schwimmt in einem 400.000-Liter-Becken im Mote Science Education Aquarium im kalifornischen Sarasota.
Viel Platz für große Fische: Ein Hai schwimmt in einem 400.000-Liter-Becken im Mote Science Education Aquarium im kalifornischen Sarasota. Bild: Chris O'Meara/AP/dpa
Erst Huckepack dann Doppelpack? Beim Training der Fußball-Nationalmannschaft vor dem WM-Quali-Spiel gegen Luxemburg trägt David Raum Aleksandar Pavlovic auf den Schultern.
Erst Huckepack dann Doppelpack? Beim Training der Fußball-Nationalmannschaft vor dem WM-Quali-Spiel gegen Luxemburg trägt David Raum Aleksandar Pavlovic auf den Schultern. Bild: Federico Gambarini/dpa
Jetzt kommt die goldene Herbsteszeit: Ein verfärbtes Blatt liegt auf einem Acker in Baden-Württemberg.
Jetzt kommt die goldene Herbsteszeit: Ein verfärbtes Blatt liegt auf einem Acker in Baden-Württemberg. Bild: Thomas Warnack/dpa
Panodrama: Menschen gehen auf der Insel Fuerteventura unter dramatisch wirkenden Wolkenformationen.
Panodrama: Menschen gehen auf der Insel Fuerteventura unter dramatisch wirkenden Wolkenformationen. Bild: Mindaugas Kulbis/AP/dpa
Menschen trauern am Jahrestag am Ort des Nova-Musikfestivals. Die terroristische Hamas hatte das Fest angegriffen, Hunderte Menschen getötet und viele weitere in den Gazastreifen verschleppt.
Menschen trauern am Jahrestag am Ort des Nova-Musikfestivals. Die terroristische Hamas hatte das Fest angegriffen, Hunderte Menschen getötet und viele weitere in den Gazastreifen verschleppt. Bild: Ariel Schalit/AP/dpa
Eine Person hebt eine Papiermohnblume auf, die während einer Kundgebung gegen den Gaza-Krieg vor dem spanischen Außenministerium in Madrid auf dem Boden liegt.
Eine Person hebt eine Papiermohnblume auf, die während einer Kundgebung gegen den Gaza-Krieg vor dem spanischen Außenministerium in Madrid auf dem Boden liegt. Bild: Luis Soto/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Ein Huthi-Anhänger hebt einen traditionellen jemenitischen Dolch (Jambiya) mit dem Huthi-Slogan (Sarkha), der übersetzt "Allah ist der Größte, Tod für Amerika, Tod für Israel, Fluch über die Juden, Sieg für den Islam" bedeutet, während einer Demonstration in Sanaa.
Ein Huthi-Anhänger hebt einen traditionellen jemenitischen Dolch (Jambiya) mit dem Huthi-Slogan (Sarkha), der übersetzt "Allah ist der Größte, Tod für Amerika, Tod für Israel, Fluch über die Juden, Sieg für den Islam" bedeutet, während einer Demonstration in Sanaa. Bild: Osamah Yahya/dpa
Menschen stehen vor einem Beamer, während der Berliner Dom bei der Generalprobe für das 21. Festival of Lights Berlin unter dem Motto „Let’s Shine Together“ angestrahlt wird.
Menschen stehen vor einem Beamer, während der Berliner Dom bei der Generalprobe für das 21. Festival of Lights Berlin unter dem Motto „Let’s Shine Together“ angestrahlt wird. Bild: Carsten Koall/dpa
Der Supermond geht hinter der Freiheitsstatue in New York auf.
Der Supermond geht hinter der Freiheitsstatue in New York auf. Bild: Adam Gray/AP/dpa
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg Bild: Ralt Hettler/dpa
Hoffentlich schwindelfrei: Bundeskanzler Friedrich Merz und Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) stehen auf einer Containerbrücke im Überseehafen in Bremerhaven.
Hoffentlich schwindelfrei: Bundeskanzler Friedrich Merz und Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) stehen auf einer Containerbrücke im Überseehafen in Bremerhaven. Bild: Sina Schuldt/dpa Pool/dpa
Viel Platz für große Fische: Ein Hai schwimmt in einem 400.000-Liter-Becken im Mote Science Education Aquarium im kalifornischen Sarasota.
Viel Platz für große Fische: Ein Hai schwimmt in einem 400.000-Liter-Becken im Mote Science Education Aquarium im kalifornischen Sarasota. Bild: Chris O'Meara/AP/dpa
Erst Huckepack dann Doppelpack? Beim Training der Fußball-Nationalmannschaft vor dem WM-Quali-Spiel gegen Luxemburg trägt David Raum Aleksandar Pavlovic auf den Schultern.
Erst Huckepack dann Doppelpack? Beim Training der Fußball-Nationalmannschaft vor dem WM-Quali-Spiel gegen Luxemburg trägt David Raum Aleksandar Pavlovic auf den Schultern. Bild: Federico Gambarini/dpa
Jetzt kommt die goldene Herbsteszeit: Ein verfärbtes Blatt liegt auf einem Acker in Baden-Württemberg.
Jetzt kommt die goldene Herbsteszeit: Ein verfärbtes Blatt liegt auf einem Acker in Baden-Württemberg. Bild: Thomas Warnack/dpa
Panodrama: Menschen gehen auf der Insel Fuerteventura unter dramatisch wirkenden Wolkenformationen.
Panodrama: Menschen gehen auf der Insel Fuerteventura unter dramatisch wirkenden Wolkenformationen. Bild: Mindaugas Kulbis/AP/dpa
Menschen trauern am Jahrestag am Ort des Nova-Musikfestivals. Die terroristische Hamas hatte das Fest angegriffen, Hunderte Menschen getötet und viele weitere in den Gazastreifen verschleppt.
Menschen trauern am Jahrestag am Ort des Nova-Musikfestivals. Die terroristische Hamas hatte das Fest angegriffen, Hunderte Menschen getötet und viele weitere in den Gazastreifen verschleppt. Bild: Ariel Schalit/AP/dpa
Eine Person hebt eine Papiermohnblume auf, die während einer Kundgebung gegen den Gaza-Krieg vor dem spanischen Außenministerium in Madrid auf dem Boden liegt.
Eine Person hebt eine Papiermohnblume auf, die während einer Kundgebung gegen den Gaza-Krieg vor dem spanischen Außenministerium in Madrid auf dem Boden liegt. Bild: Luis Soto/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Ein Huthi-Anhänger hebt einen traditionellen jemenitischen Dolch (Jambiya) mit dem Huthi-Slogan (Sarkha), der übersetzt "Allah ist der Größte, Tod für Amerika, Tod für Israel, Fluch über die Juden, Sieg für den Islam" bedeutet, während einer Demonstration in Sanaa.
Ein Huthi-Anhänger hebt einen traditionellen jemenitischen Dolch (Jambiya) mit dem Huthi-Slogan (Sarkha), der übersetzt "Allah ist der Größte, Tod für Amerika, Tod für Israel, Fluch über die Juden, Sieg für den Islam" bedeutet, während einer Demonstration in Sanaa. Bild: Osamah Yahya/dpa
Menschen stehen vor einem Beamer, während der Berliner Dom bei der Generalprobe für das 21. Festival of Lights Berlin unter dem Motto „Let’s Shine Together“ angestrahlt wird.
Menschen stehen vor einem Beamer, während der Berliner Dom bei der Generalprobe für das 21. Festival of Lights Berlin unter dem Motto „Let’s Shine Together“ angestrahlt wird. Bild: Carsten Koall/dpa
Der Supermond geht hinter der Freiheitsstatue in New York auf.
Der Supermond geht hinter der Freiheitsstatue in New York auf. Bild: Adam Gray/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 07.10.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
17:00 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 09.10.2025
 12 Bilder
WM-Quali in Herzogenaurach: Felix Nmecha & Co. haben Spaß beim Training und bereiten sich auf Luxemburg vor.
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
08.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 08.10.2025
 7 Bilder
Wilma ist ein Schwein mit Herz.
Mehr Artikel