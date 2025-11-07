Bilder des Tages vom 07.11.2025

Bilder des Tages
Königin Camilla besucht Zeremonie zu Ehren gefallener Soldaten in Westminster Abbey. Bild: Tayfun Salci/ZUMA Press Wire/dpa
Menschen betrachten eine Kunstausstellung mit Bildern des verstorbenen Fußballstars Maradona. Bild: Natacha Pisarenko/AP/dpa
Phoenix Suns-Guard Devin Booker (l) foult Los Angeles Clippers-Center Ivica Zubac. Bild: Ross D. Franklin/AP/dpa
