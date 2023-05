Bilder des Tages vom 08.05.2023

Zwei Vögel sitzen auf dem Rohr eines Panzers am sowjetischen Ehrenmal an der Straße des 17. Juni in Berlin. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Ein Teichrallen-Küken steht neben einer Teichralle auf einem Baumstamm im Hamburger Park „Am Weiher“. Foto: Marcus Brandt/dpa

Der Opel Raketenwagen RAK I wird für die Adam Opel-Festwoche vorbereitet, die anlässlich Adam Opels 186. Geburtstag von der Stadt Rüsselsheim veranstaltet wird. Foto: Andreas Arnold/dpa

Aktivisten protestieren auf Rügen gegen die Errichtung eines Flüssigerdgas Terminals und klettern dazu auf Pipeline-Röhren, die für den Bau verwendet werden sollen. Foto: Stefan Sauer/dpa

Ein stolzer Papa in Stuttgart hat einen Weinberg mit einem Herz aus Stroh und den Namen seiner Kinder versehen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Ein palästinensischer Bauer erntet Weinblätter auf einem Hof in Gaza. In zahlreichen Kulturen werden die Blätter zum Kochen verwendet. Foto: Mohammed Ziad/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (l-r), der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksii Makeiev, sowie der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Tobias Lindner, legen in Erinnerung an das Ende des 2. Weltkriegs Blumen in der Neuen Wache in Berlin nieder. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Ein farbenprächtiges Tulpenfeld in der Nähe von King's Lynn im ostenglischen Norfolk lädt zum kostenpflichtigen Spaziergang ein. Der gesamte Erlös geht an eine lokale Wohltätigkeitsorganisation. Alle 15.000 Eintrittskarten waren innerhalb einer Stunde ausverkauft. Foto: Joe Giddens/PA Wire/dpa

Zum Wochenbeginn hat die Ukraine russische Luftangriffe auf mehrere Landesteile gemeldet - darunter erneut auch auf die Hauptstadt Kiew. Foto: Aleksandr Gusev/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Wie aus einer anderen Welt: Eine Pusteblume bei Sonnenaufgang. Foto: Matthias Bein/dpa

Morgens im Harz: Tautropfen tanzen auf der Spitze von Gräsern. Für den Tag sind sonnige Abschnitte angesagt. Foto: Matthias Bein/dpa

NBA-Star James Harden von den Philadelphia 76ers zielt auf den Korb. Sein Team hat in den NBA-Playoffs gegen die Boston Celtics ausgeglichen und einen wichtigen Heimsieg geholt. Foto: Matt Slocum/AP/dpa