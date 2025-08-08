Bilder des Tages vom 08.08.2025

Zahlreiche bunte Drachen sind beim Drachenfest über dem Strand von St. Peter-Ording in der Luft. Zu sehen sind überdimensionale Kreationen, Lenkdrachen, Unikate und beliebte Comicfiguren. Bild: Christian Charisius/dpa

In Kletten gehüllt zieht Andrew Taylor als „Burryman“ durch eine Stadt bei Edinburgh. Bei dem jahrhundertealten Ritual teilt er Whisky, sammelt Spenden für wohltätige Zwecke – und soll Glück bringen. Bild: Jane Barlow/PA Wire/dpa

Bei der Weltroboterkonferenz 2025 in Peking werden Roboterhunde und Entwicklungstrends bei verkörperten intelligenten Robotern präsentiert – mit Fokus auf Kognition, Entscheidungsfindung und Sicherheit. Bild: Li Xin/XinHua/dpa

Vier Schwanenjunge sitzen in einem Nest auf dem Blümelteich im Volkspark Mariendorf in Berlin. Bild: Sebastian Gollnow/dpa

In einer Zeremonie in Phnom Penh gedenken kambodschanische Mönche der Soldaten, die bei Kämpfen mit thailändischen Truppen in Grenzgebieten starben. Sie zogen betend durch die Straßen und segneten die Überreste der Gefallenen. Bild: Heng Sinith/AP/dpa

Feuerwehrleute kämpfen gegen das Canyon Fire bei Hasley-Canyon. Bild: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Bei einer Demonstration gegen den Krieg in Gaza liegt Kinderkleidung neben Listen von im Gazastreifen getöteten palästinensischen Kindern auf dem Boden in der Innenstadt von Lissabon. Bild: Armando Franca/AP/dpa

Ein Angestellter arbeitet in der Molkerei AmulFed in Gandhinagar in Indien. Bild: Ajit Solanki/AP/dpa

Feuerwerk explodiert während der Eröffnungsfeier der World Games 2025 in Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Bild: Chen Bin/XinHua/dpa

Eine einzelne Ente schwimmt alleine außerhalb der Absperrung, nachdem über 80.000 Gummienten im Rahmen des Chicago Ducky Derby zugunsten von Special Olympics Illinois in den Chicago River geworfen wurden. Bild: Erin Hooley/AP/dpa

Angehörige und Unterstützer von israelischen Geiseln nehmen vor dem Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem an einer Kundgebung teil. Bild: Ohad Zwigenberg/AP/dpa