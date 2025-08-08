Bilder des Tages vom 08.08.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zahlreiche bunte Drachen sind beim Drachenfest über dem Strand von St. Peter-Ording in der Luft. Zu sehen sind überdimensionale Kreationen, Lenkdrachen, Unikate und beliebte Comicfiguren.
Zahlreiche bunte Drachen sind beim Drachenfest über dem Strand von St. Peter-Ording in der Luft. Zu sehen sind überdimensionale Kreationen, Lenkdrachen, Unikate und beliebte Comicfiguren. Bild: Christian Charisius/dpa
In Kletten gehüllt zieht Andrew Taylor als „Burryman“ durch eine Stadt bei Edinburgh. Bei dem jahrhundertealten Ritual teilt er Whisky, sammelt Spenden für wohltätige Zwecke – und soll Glück bringen.
In Kletten gehüllt zieht Andrew Taylor als „Burryman“ durch eine Stadt bei Edinburgh. Bei dem jahrhundertealten Ritual teilt er Whisky, sammelt Spenden für wohltätige Zwecke – und soll Glück bringen. Bild: Jane Barlow/PA Wire/dpa
Bei der Weltroboterkonferenz 2025 in Peking werden Roboterhunde und Entwicklungstrends bei verkörperten intelligenten Robotern präsentiert – mit Fokus auf Kognition, Entscheidungsfindung und Sicherheit.
Bei der Weltroboterkonferenz 2025 in Peking werden Roboterhunde und Entwicklungstrends bei verkörperten intelligenten Robotern präsentiert – mit Fokus auf Kognition, Entscheidungsfindung und Sicherheit. Bild: Li Xin/XinHua/dpa
Vier Schwanenjunge sitzen in einem Nest auf dem Blümelteich im Volkspark Mariendorf in Berlin.
Vier Schwanenjunge sitzen in einem Nest auf dem Blümelteich im Volkspark Mariendorf in Berlin. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
In einer Zeremonie in Phnom Penh gedenken kambodschanische Mönche der Soldaten, die bei Kämpfen mit thailändischen Truppen in Grenzgebieten starben. Sie zogen betend durch die Straßen und segneten die Überreste der Gefallenen.
In einer Zeremonie in Phnom Penh gedenken kambodschanische Mönche der Soldaten, die bei Kämpfen mit thailändischen Truppen in Grenzgebieten starben. Sie zogen betend durch die Straßen und segneten die Überreste der Gefallenen. Bild: Heng Sinith/AP/dpa
Feuerwehrleute kämpfen gegen das Canyon Fire bei Hasley-Canyon.
Feuerwehrleute kämpfen gegen das Canyon Fire bei Hasley-Canyon. Bild: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa
Bei einer Demonstration gegen den Krieg in Gaza liegt Kinderkleidung neben Listen von im Gazastreifen getöteten palästinensischen Kindern auf dem Boden in der Innenstadt von Lissabon.
Bei einer Demonstration gegen den Krieg in Gaza liegt Kinderkleidung neben Listen von im Gazastreifen getöteten palästinensischen Kindern auf dem Boden in der Innenstadt von Lissabon. Bild: Armando Franca/AP/dpa
Ein Angestellter arbeitet in der Molkerei AmulFed in Gandhinagar in Indien.
Ein Angestellter arbeitet in der Molkerei AmulFed in Gandhinagar in Indien. Bild: Ajit Solanki/AP/dpa
Feuerwerk explodiert während der Eröffnungsfeier der World Games 2025 in Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan.
Feuerwerk explodiert während der Eröffnungsfeier der World Games 2025 in Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Bild: Chen Bin/XinHua/dpa
Eine einzelne Ente schwimmt alleine außerhalb der Absperrung, nachdem über 80.000 Gummienten im Rahmen des Chicago Ducky Derby zugunsten von Special Olympics Illinois in den Chicago River geworfen wurden.
Eine einzelne Ente schwimmt alleine außerhalb der Absperrung, nachdem über 80.000 Gummienten im Rahmen des Chicago Ducky Derby zugunsten von Special Olympics Illinois in den Chicago River geworfen wurden. Bild: Erin Hooley/AP/dpa
Angehörige und Unterstützer von israelischen Geiseln nehmen vor dem Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem an einer Kundgebung teil.
Angehörige und Unterstützer von israelischen Geiseln nehmen vor dem Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem an einer Kundgebung teil. Bild: Ohad Zwigenberg/AP/dpa
Menschen gehen über den Roten Platz, während das Sonnenlicht von der Kreml-Uhr auf dem Spasskaja-Turm des Kremls reflektiert wird.
Menschen gehen über den Roten Platz, während das Sonnenlicht von der Kreml-Uhr auf dem Spasskaja-Turm des Kremls reflektiert wird. Bild: Pavel Bednyakov/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 08.08.2025

