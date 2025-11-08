Bilder des Tages vom 08.11.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bangladeschische Hindu-Anhänger sitzen bei Kerzenlicht und beten zu Gott im Shri Shri Lokanath Brahmachari Ashram Tempel in Narayanganj während des religiösen Festes Kartik Brati.
Bangladeschische Hindu-Anhänger sitzen bei Kerzenlicht und beten zu Gott im Shri Shri Lokanath Brahmachari Ashram Tempel in Narayanganj während des religiösen Festes Kartik Brati. Bild: Rayhan Ahmed/ZUMA Press Wire/dpa
Verschiedenen Objekte aus ausgehöhlten Rüben mit Kerzen, werden bei dem traditionellen Raebechilbi-Umzug durch Richterswil gezeigt.
Verschiedenen Objekte aus ausgehöhlten Rüben mit Kerzen, werden bei dem traditionellen Raebechilbi-Umzug durch Richterswil gezeigt. Bild: Gaetan Bally/KEYSTONE/dpa
Professionelle Tänzer tanzen einen Wiener Walzer auf dem 43. Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper in Frankfurt.
Professionelle Tänzer tanzen einen Wiener Walzer auf dem 43. Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper in Frankfurt. Bild: Hannes P. Albert/dpa
Reisende kommen zu dem LaGuardia International Airport in New York. Die US-Luftfahrtbehörde reduziert den Verkehr an rund 40 Flughäfen, um überlastete Fluglotsen zu entlasten.
Reisende kommen zu dem LaGuardia International Airport in New York. Die US-Luftfahrtbehörde reduziert den Verkehr an rund 40 Flughäfen, um überlastete Fluglotsen zu entlasten. Bild: Olga Fedorova/AP/dpa
Ein Baum steht inmitten der Ruinen zerstörter Gebäude in Chan Junis im Gazastreifen.
Ein Baum steht inmitten der Ruinen zerstörter Gebäude in Chan Junis im Gazastreifen. Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Ein nepalesischer Bauer sortiert die Reiskörner während der Erntezeit am Rande von Bhaktapur, Nepal.
Ein nepalesischer Bauer sortiert die Reiskörner während der Erntezeit am Rande von Bhaktapur, Nepal. Bild: Skanda Gautam/ZUMA Press Wire/dpa
Dame Susan Langley, die 697. Lord Mayor of the City of London und first Lady Mayor of the City of London, winkt aus der goldenen Staatskutsche während der Lord Mayor's Show.
Dame Susan Langley, die 697. Lord Mayor of the City of London und first Lady Mayor of the City of London, winkt aus der goldenen Staatskutsche während der Lord Mayor's Show. Bild: David Parry/PA Wire/dpa
Mitglieder des koreanischen Gewerkschaftsbundes veranstalten in Seoul eine Kundgebung gegen die Arbeitspolitik der Regierung und die Zollpolitik von US-Präsident Trump gegenüber Südkorea.
Mitglieder des koreanischen Gewerkschaftsbundes veranstalten in Seoul eine Kundgebung gegen die Arbeitspolitik der Regierung und die Zollpolitik von US-Präsident Trump gegenüber Südkorea. Bild: Ahn Young-joon/AP/dpa
Motorsport: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Brasilien, Sprintrennen. Der britische McLaren-Pilot Lando Norris führt das Sprintrennen vor dem Großen Preis von Brasilien auf der Rennstrecke Interlagos in Sao Paulo an.
Motorsport: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Brasilien, Sprintrennen. Der britische McLaren-Pilot Lando Norris führt das Sprintrennen vor dem Großen Preis von Brasilien auf der Rennstrecke Interlagos in Sao Paulo an. Bild: Ettore Chiereguini/AP/dpa
Wassertropfen hängen an einer Schilfpflanze in Veckenstedt.
Wassertropfen hängen an einer Schilfpflanze in Veckenstedt. Bild: Matthias Bein/dpa
Kurden demonstrieren für die Freilassung von Abdullah Öcalan.
Kurden demonstrieren für die Freilassung von Abdullah Öcalan. Bild: Thomas Banneyer/dpa
Die Severinsbrücke in Köln liegt morgens im Nebel.
Die Severinsbrücke in Köln liegt morgens im Nebel. Bild: Thomas Banneyer/dpa
Eine Person geht an einem Ahornbaum vorbei, der sich in leuchtend roter Färbung präsentiert.
Eine Person geht an einem Ahornbaum vorbei, der sich in leuchtend roter Färbung präsentiert. Bild: Charlie Riedel/AP/dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz geht die Gangway vor dem aufgehenden Mond hinauf.
Bundeskanzler Friedrich Merz geht die Gangway vor dem aufgehenden Mond hinauf. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Autos stehen in Tulsa, USA, zur Verteilung von Lebensmitteln an.
Autos stehen in Tulsa, USA, zur Verteilung von Lebensmitteln an. Bild: Mike Simons/Tulsa World/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 08.11.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
11:31 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 09.11.2025
 5 Bilder
Mit dem Hund an der Donau spielen.
07.11.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 07.11.2025
 14 Bilder
Äste eines Baumes sind vor dem rötlich leuchtenden und abnehmenden Mond am frühen Abend über der Landschaft bei Sieversdorf zu sehen.
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
13:20 Uhr
3 min.
Koalition in Brandenburg sucht Lösung - Kein Krisentreffen
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Ist die Kuh damit vom Eis?
Mehr Artikel