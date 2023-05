Bilder des Tages vom 09.05.2023

Ein Anhänger des ehemaligen pakistanischen Premierministers Khan schleudert in Peschawar eine Tränengasgranate in Richtung der Polizei. Auslöser des Protests ist die Verhaftung Khans. Foto: Muhammad Sajjad/AP/dpa

Auf einer Plantage in Danli ist die Trocknung von Tabakblättern für die Produktion von Zigarren in vollem Gange. Honduras ist dabei eines der führenden Länder weltweit. Foto: Xin Yuewei/XinHua/dpa

Hoher Besuch: König Charles III. setzt in Cambridge zum ersten Spatenstich für ein neues Labor an und nutzt die Gelegenheit, um sich mit Wissenschaftlern und Vetretern der Luftfahrt auszutauschen. Foto: Joe Giddens/POOL PA/AP/dpa

Eine Besucherin legt bei einer Gedenkveranstaltung im Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park in Berlin eine Kerze nieder. Am 8. und 9. Mai jährt sich die Befreiung vom Nationalsozialismus zum 78. Mal. Foto: Christoph Soeder/dpa

Ultraorthodoxe Juden feiern den jüdischen Festtag Lag baOmer an einem großen Feuer. Foto: Gil Cohen Magen/XinHua/dpa

Russische Soldaten marschieren zum Roten Platz, um an einer Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau teilzunehmen. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Erneuerbare Energie im Morgenlicht: Ein Windrad in Hannover bei Sonnenaufgang. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Bilder des Krieges: Raketen starten in der Morgendämmerung aus der russischen Region Belgorod in Richtung Ukraine. Foto: Vadim Belikov/AP/dpa

Feuriger Auftritt der deutschen Band Lord Of The Lost bei einer Probe für den ESC in Liverpool. Foto: Martin Meissner/AP/dpa