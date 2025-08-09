Bilder des Tages vom 09.08.2025

„Herzlich willkommen Klasse1 A“ steht an der Tafel eines Klassenzimmers, während sich ein Kind meldet. Am Samstag wird in Sachsen Einschulung gefeiert. Bild: Sebastian Willnow/dpa

Ein Teilnehmer des Elbenwald Festivals, als Mitglied der Stormtroopers verkleidet, hält eine Figur seiner Rolle vor seinen Kopf. Bild: Frank Hammerschmidt/dpa

Das Segelschulschiff "Gorch Fock" verlässt den Heimathafen durch die Kieler Förde. Bild: Frank Molter/dpa

Brahmanen führen das Shravani-Ritual in der Stadt Prayagraj anlässlich des Raksha-Bandhan-Festes durch. Raksha Bandhan ist ein wichtiger Feiertag im Hinduismus. Bild: Prabhat Kumar Verma/ZUMA Press Wire/dpa

Blick auf die Ginsheimer Schiffsmühle, die auf dem Rhein schwimmt. Bild: Lando Hass/dpa

Ausgebrannte Autos spiegeln sich im Wasser nach einem Waldbrand in dem Dorf südöstlich von Athen. Bild: Michael Varaklas/AP/dpa

Das Kreuzfahrtschiff "Aidanova" und weitere Kreuzfahrtschiffe liegen in der Kieler Förde an den Kreuzfahrtterminals. Bild: Marcus Brandt/dpa

Ein Mann geht am frühen Morgen in der Eider schwimmen. Bild: Christian Charisius/dpa

Tauben fliegen während einer Gedenkzeremonie im Friedenspark anlässlich des 80. Jahrestages des Atombombenabwurfs auf die südwestjapanische Stadt Nagasaki. Bild: -/kyodo/dpa

Little Prince Wonder, ein 8-jähriger Chinese Crested, wird während des World's Ugliest Dog Contest auf der Sonoma County Fair in Santa Rosa gestreichelt. Bild: Noah Berger/AP/dpa