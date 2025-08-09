Bilder des Tages vom 09.08.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
„Herzlich willkommen Klasse1 A“ steht an der Tafel eines Klassenzimmers, während sich ein Kind meldet. Am Samstag wird in Sachsen Einschulung gefeiert.
„Herzlich willkommen Klasse1 A“ steht an der Tafel eines Klassenzimmers, während sich ein Kind meldet. Am Samstag wird in Sachsen Einschulung gefeiert. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Ein Teilnehmer des Elbenwald Festivals, als Mitglied der Stormtroopers verkleidet, hält eine Figur seiner Rolle vor seinen Kopf.
Ein Teilnehmer des Elbenwald Festivals, als Mitglied der Stormtroopers verkleidet, hält eine Figur seiner Rolle vor seinen Kopf. Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Das Segelschulschiff "Gorch Fock" verlässt den Heimathafen durch die Kieler Förde.
Das Segelschulschiff "Gorch Fock" verlässt den Heimathafen durch die Kieler Förde. Bild: Frank Molter/dpa
Brahmanen führen das Shravani-Ritual in der Stadt Prayagraj anlässlich des Raksha-Bandhan-Festes durch. Raksha Bandhan ist ein wichtiger Feiertag im Hinduismus.
Brahmanen führen das Shravani-Ritual in der Stadt Prayagraj anlässlich des Raksha-Bandhan-Festes durch. Raksha Bandhan ist ein wichtiger Feiertag im Hinduismus. Bild: Prabhat Kumar Verma/ZUMA Press Wire/dpa
Blick auf die Ginsheimer Schiffsmühle, die auf dem Rhein schwimmt.
Blick auf die Ginsheimer Schiffsmühle, die auf dem Rhein schwimmt. Bild: Lando Hass/dpa
Ausgebrannte Autos spiegeln sich im Wasser nach einem Waldbrand in dem Dorf südöstlich von Athen.
Ausgebrannte Autos spiegeln sich im Wasser nach einem Waldbrand in dem Dorf südöstlich von Athen. Bild: Michael Varaklas/AP/dpa
Das Kreuzfahrtschiff "Aidanova" und weitere Kreuzfahrtschiffe liegen in der Kieler Förde an den Kreuzfahrtterminals.
Das Kreuzfahrtschiff "Aidanova" und weitere Kreuzfahrtschiffe liegen in der Kieler Förde an den Kreuzfahrtterminals. Bild: Marcus Brandt/dpa
Ein Mann geht am frühen Morgen in der Eider schwimmen.
Ein Mann geht am frühen Morgen in der Eider schwimmen. Bild: Christian Charisius/dpa
Tauben fliegen während einer Gedenkzeremonie im Friedenspark anlässlich des 80. Jahrestages des Atombombenabwurfs auf die südwestjapanische Stadt Nagasaki.
Tauben fliegen während einer Gedenkzeremonie im Friedenspark anlässlich des 80. Jahrestages des Atombombenabwurfs auf die südwestjapanische Stadt Nagasaki. Bild: -/kyodo/dpa
Little Prince Wonder, ein 8-jähriger Chinese Crested, wird während des World's Ugliest Dog Contest auf der Sonoma County Fair in Santa Rosa gestreichelt.
Little Prince Wonder, ein 8-jähriger Chinese Crested, wird während des World's Ugliest Dog Contest auf der Sonoma County Fair in Santa Rosa gestreichelt. Bild: Noah Berger/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump (M) schüttelt die Hände von Armeniens Ministerpräsident Paschinjan (r) und Aserbaidschans Präsident Aliyev während einer trilateralen Unterzeichnungszeremonie im State Dining Room des Weißen Hauses.
US-Präsident Donald Trump (M) schüttelt die Hände von Armeniens Ministerpräsident Paschinjan (r) und Aserbaidschans Präsident Aliyev während einer trilateralen Unterzeichnungszeremonie im State Dining Room des Weißen Hauses. Bild: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 09.08.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
