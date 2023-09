Bilder des Tages vom 09.09.2023

Eine Aktivistin nimmt an einem Klimaprotest der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion in Den Haag teil, während die Polizei Wasserwerfer gegen die Demonstranten einsetzt. Bild: Peter Dejong/AP/dpa

Eine Statue des elefantenköpfigen Hindu-Gottes Ganesha wird vor dem Ganesh Chaturthi-Fest zu einem Ort der Anbetung getragen. Das 10-tägige Fest endet mit dem Eintauchen der Götzenbilder in verschiedene Gewässer. Bild: Rajanish Kakade/AP/dpa

Freiwillig Müllsammeln: In Düsseldorf findet heute der "RhineCleanUp" statt. Teilnehmer suchen das Ufer nach Müll ab, und entsorgen ihn. Bild: Roberto Pfeil/dpa

Erstmal abkühlen: Für die nächsten Tage sagen die Meteorologen noch Rekordtemperaturen am Ende des Sommers voraus. Bild: Roberto Pfeil/dpa

Ein Mann fährt nach einem schweren Erdbeben in Marokko an einer beschädigten Mauer der historischen Medina in Marrakesch vorbei. Bild: Mosa'ab Elshamy/AP/dpa