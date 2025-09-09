Bilder des Tages vom 09.09.2025

Virtuelle Realität auf der IAA Bild: Sven Hoppe/dpa

Frankreich vor Protesttag Bild: Michel Euler/AP/dpa

Nichts fährt mehr: Stromausfall in Teilen Berlins Bild: Julius-Christian Schreiner/dpa

Mitglieder von Attac demonstrieren vor der Eröffnung der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility) in München mit einem „Autosaurus“ für eine Mobilitätswende. Bild: Sven Hoppe/dpa

Krise in Nepal: Neue Proteste, nachdem am Vortag mehrere Menschen getötet wurden, als die Polizei Tränengas und Gummigeschosse auf Demonstranten abfeuerte, die versuchten, das Parlament wegen eines Verbots sozialer Medien und angeblicher Korruption zu stürmen. Bild: Niranjan Shrestha/AP/dpa

#ahrtal steht an der B 256 nahe der Ortschaft Müsch im Landkreis Ahrweiler im Morgengrauen. Der Wetterdienst warnt vor Unwettern mit Starkregen in der Region. Bild: Sascha Ditscher/dpa

Ein Büro im Gebäude des Ministerkabinetts in Kiew liegt nach einem russischen Angriff in Trümmern. Bild: Dan Bashakov/AP/dpa