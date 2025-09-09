Bilder des Tages vom 09.09.2025

Bilder des Tages
Virtuelle Realität auf der IAA Bild: Sven Hoppe/dpa
Frankreich vor Protesttag Bild: Michel Euler/AP/dpa
Nichts fährt mehr: Stromausfall in Teilen Berlins Bild: Julius-Christian Schreiner/dpa
Mitglieder von Attac demonstrieren vor der Eröffnung der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility) in München mit einem „Autosaurus“ für eine Mobilitätswende. Bild: Sven Hoppe/dpa
Krise in Nepal: Neue Proteste, nachdem am Vortag mehrere Menschen getötet wurden, als die Polizei Tränengas und Gummigeschosse auf Demonstranten abfeuerte, die versuchten, das Parlament wegen eines Verbots sozialer Medien und angeblicher Korruption zu stürmen. Bild: Niranjan Shrestha/AP/dpa
#ahrtal steht an der B 256 nahe der Ortschaft Müsch im Landkreis Ahrweiler im Morgengrauen. Der Wetterdienst warnt vor Unwettern mit Starkregen in der Region. Bild: Sascha Ditscher/dpa
Ein Büro im Gebäude des Ministerkabinetts in Kiew liegt nach einem russischen Angriff in Trümmern. Bild: Dan Bashakov/AP/dpa
Der Parteivorsitzende Jonas Gahr Støre während der Wahlabendveranstaltung der Arbeiterpartei im Volkshaus in Oslo anlässlich der Parlamentswahlen in Norwegen. Bild: Ole Berg-Rusten/NTB/dpa
Virtuelle Realität auf der IAA Bild: Sven Hoppe/dpa
Frankreich vor Protesttag Bild: Michel Euler/AP/dpa
Nichts fährt mehr: Stromausfall in Teilen Berlins Bild: Julius-Christian Schreiner/dpa
Mitglieder von Attac demonstrieren vor der Eröffnung der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility) in München mit einem „Autosaurus“ für eine Mobilitätswende. Bild: Sven Hoppe/dpa
Krise in Nepal: Neue Proteste, nachdem am Vortag mehrere Menschen getötet wurden, als die Polizei Tränengas und Gummigeschosse auf Demonstranten abfeuerte, die versuchten, das Parlament wegen eines Verbots sozialer Medien und angeblicher Korruption zu stürmen. Bild: Niranjan Shrestha/AP/dpa
#ahrtal steht an der B 256 nahe der Ortschaft Müsch im Landkreis Ahrweiler im Morgengrauen. Der Wetterdienst warnt vor Unwettern mit Starkregen in der Region. Bild: Sascha Ditscher/dpa
Ein Büro im Gebäude des Ministerkabinetts in Kiew liegt nach einem russischen Angriff in Trümmern. Bild: Dan Bashakov/AP/dpa
Der Parteivorsitzende Jonas Gahr Støre während der Wahlabendveranstaltung der Arbeiterpartei im Volkshaus in Oslo anlässlich der Parlamentswahlen in Norwegen. Bild: Ole Berg-Rusten/NTB/dpa