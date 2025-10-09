Bilder des Tages vom 09.10.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
WM-Quali in Herzogenaurach: Felix Nmecha & Co. haben Spaß beim Training und bereiten sich auf Luxemburg vor.
WM-Quali in Herzogenaurach: Felix Nmecha & Co. haben Spaß beim Training und bereiten sich auf Luxemburg vor. Bild: Federico Gambarini/dpa
Thüringen: Regentropfen glitzern auf Blättern im Park von Schloss Bertholdsburg
Thüringen: Regentropfen glitzern auf Blättern im Park von Schloss Bertholdsburg Bild: Martin Schutt/dpa
Die Ankündigung einer ersten Einigung zwischen Israel und der Hamas hat im Gazastreifen Jubel ausgelöst.
Die Ankündigung einer ersten Einigung zwischen Israel und der Hamas hat im Gazastreifen Jubel ausgelöst. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Gespiegelt: Ein Reiher fliegt am Neckarufer und spiegelt sich im Wasser.
Gespiegelt: Ein Reiher fliegt am Neckarufer und spiegelt sich im Wasser. Bild: Uwe Anspach/dpa
In Tel Aviv tanzen Menschen auf der Straße, weil sich Israel und die terroristische Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans geeinigt haben.
In Tel Aviv tanzen Menschen auf der Straße, weil sich Israel und die terroristische Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans geeinigt haben. Bild: Emilio Morenatti/AP/dpa
Schildwall: Pakistanische Polizisten beziehen Position am Rande eines pro-palästinensischen Marsches auf Islamabad.
Schildwall: Pakistanische Polizisten beziehen Position am Rande eines pro-palästinensischen Marsches auf Islamabad. Bild: K.M. Chaudary/AP/dpa
NHL-Eishockeyspieler Leon Draisaitl (l) feiert den 400. Treffer in seiner Karriere beim Spiel seiner Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames.
NHL-Eishockeyspieler Leon Draisaitl (l) feiert den 400. Treffer in seiner Karriere beim Spiel seiner Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames. Bild: Jason Franson/The Canadian Press/dpa
Herbsttag: Ein Radfahrer fährt in Köln hinter bunt verfärbten Blättern am Rheinufer entlang.
Herbsttag: Ein Radfahrer fährt in Köln hinter bunt verfärbten Blättern am Rheinufer entlang. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Zwischen Krieg und Hoffnung: Ein Sanitäter in Gaza verfolgt die Nachrichten zum Friedensplan
Zwischen Krieg und Hoffnung: Ein Sanitäter in Gaza verfolgt die Nachrichten zum Friedensplan Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Was da wohl drinsteht? - Trump liest Notiz von Rubio im Weißen Haus
Was da wohl drinsteht? - Trump liest Notiz von Rubio im Weißen Haus Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Newcomerin Paula Engels holt sich den New Faces Award Musik
Newcomerin Paula Engels holt sich den New Faces Award Musik Bild: Soeren Stache/dpa
Popp führt Wolfsburg zum Auftaktsieg gegen Paris Saint-Germain
Popp führt Wolfsburg zum Auftaktsieg gegen Paris Saint-Germain Bild: Swen Pförtner/dpa
WM-Quali in Herzogenaurach: Felix Nmecha & Co. haben Spaß beim Training und bereiten sich auf Luxemburg vor.
WM-Quali in Herzogenaurach: Felix Nmecha & Co. haben Spaß beim Training und bereiten sich auf Luxemburg vor. Bild: Federico Gambarini/dpa
Thüringen: Regentropfen glitzern auf Blättern im Park von Schloss Bertholdsburg
Thüringen: Regentropfen glitzern auf Blättern im Park von Schloss Bertholdsburg Bild: Martin Schutt/dpa
Die Ankündigung einer ersten Einigung zwischen Israel und der Hamas hat im Gazastreifen Jubel ausgelöst.
Die Ankündigung einer ersten Einigung zwischen Israel und der Hamas hat im Gazastreifen Jubel ausgelöst. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Gespiegelt: Ein Reiher fliegt am Neckarufer und spiegelt sich im Wasser.
Gespiegelt: Ein Reiher fliegt am Neckarufer und spiegelt sich im Wasser. Bild: Uwe Anspach/dpa
In Tel Aviv tanzen Menschen auf der Straße, weil sich Israel und die terroristische Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans geeinigt haben.
In Tel Aviv tanzen Menschen auf der Straße, weil sich Israel und die terroristische Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans geeinigt haben. Bild: Emilio Morenatti/AP/dpa
Schildwall: Pakistanische Polizisten beziehen Position am Rande eines pro-palästinensischen Marsches auf Islamabad.
Schildwall: Pakistanische Polizisten beziehen Position am Rande eines pro-palästinensischen Marsches auf Islamabad. Bild: K.M. Chaudary/AP/dpa
NHL-Eishockeyspieler Leon Draisaitl (l) feiert den 400. Treffer in seiner Karriere beim Spiel seiner Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames.
NHL-Eishockeyspieler Leon Draisaitl (l) feiert den 400. Treffer in seiner Karriere beim Spiel seiner Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames. Bild: Jason Franson/The Canadian Press/dpa
Herbsttag: Ein Radfahrer fährt in Köln hinter bunt verfärbten Blättern am Rheinufer entlang.
Herbsttag: Ein Radfahrer fährt in Köln hinter bunt verfärbten Blättern am Rheinufer entlang. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Zwischen Krieg und Hoffnung: Ein Sanitäter in Gaza verfolgt die Nachrichten zum Friedensplan
Zwischen Krieg und Hoffnung: Ein Sanitäter in Gaza verfolgt die Nachrichten zum Friedensplan Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Was da wohl drinsteht? - Trump liest Notiz von Rubio im Weißen Haus
Was da wohl drinsteht? - Trump liest Notiz von Rubio im Weißen Haus Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Newcomerin Paula Engels holt sich den New Faces Award Musik
Newcomerin Paula Engels holt sich den New Faces Award Musik Bild: Soeren Stache/dpa
Popp führt Wolfsburg zum Auftaktsieg gegen Paris Saint-Germain
Popp führt Wolfsburg zum Auftaktsieg gegen Paris Saint-Germain Bild: Swen Pförtner/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 09.10.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
07.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 07.10.2025
 11 Bilder
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
05.10.2025
3 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 15 Bilder
Eine Ziege steht bei der Vorbereitung auf den 25. Niederlausitzer Almabtrieb und streckt die Zunge heraus.
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Mehr Artikel