Bilder des Tages vom 10.01.2024

Magisches Tropenleuchten im Leipziger Zoo: Fassaden, Gehege und das Gondwanaland erstrahlen in bunten Farben. Bild: Jan Woitas/dpa

Vor einer Weltrekordkulisse von 53.000 Zuschauern sind Deutschlands Handballer gegen die Schweiz in die Europameisterschaft im eigenen Land gestartet. Hier setzt sich Timo Kastening gegen den Schweizer Torwart Rubin durch. Bild: Tom Weller/dpa

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Sri Lanka ist Prinzessin Anne in Begleitung ihres Ehemannes zu Besuch. Bild: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Diese verhafteten Männer wurden in Ecuador als die Angreifer auf den Fernsehsender TC Television identifiziert, der am Vortag angegriffen wurde. Bild: Cesar Munoz/AP/dpa

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ab Mitte der Woche zum ersten mehrtägigen Streik - wie hier in Erfurt - im aktuellen Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn und anderen Unternehmen aufgerufen. Bild: Martin Schutt/dpa

Bei der Eiskunstlauf-EM in Litauen zeigen Annika Hocke und Robert Kunkel aus Deutschland ihr Können auf dem Eis. Bild: Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Auch in Berlin frieren durch die niedrigen Temperaturen die Gewässer zu. Dieser Schwan macht sich zumindest aus der Ferne schon mal mit dem Thema Schlittschuhfahren vertraut. Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Mit mehr als 1000 Traktoren haben Landwirte in Augsburg gegen die Subventionskürzungspläne der Bundesregierung demonstriert. Die Bäuerinnen und Bauern kamen zu der zentralen Versammlung in der Aktionswoche des Bayerischen Bauernverbandes auf dem Volksfestgelände am Plärrer zusammen. Bild: Peter Kneffel/dpa