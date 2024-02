Erwacht aus dem Winterschlaf: Der Tanz des Drachens läutet am chinesischen Neujahrsfest das Jahr des Drachens ein. Zahlreiche Touristen zog es für den winterlichen Jahreswechsel in die nordostchinesische Provinz Heilongjiang. Bild: Wang Jianwei/Xinhua/dpa

Langsam zeigt sich der Frühling: Krokusse blühen in einem Wald in Brandenburg. Bild: Patrick Pleul/dpa

Palästinensische Kinder stehen in Rafah für Hilfsgüter an. Über eine Million Menschen drängen sich im äußersten Süden des Gazastreifens. Israel bereitet einen Angriff auf das Gebiet vor. Bild: Rizek Abdeljawad/XinHua/dpa

Früh aufstehen lohnt sich: Die Berge und der Himmel spiegeln sich im Sonnenaufgang in einem Weiher in der Nähe von Roßhaupten in Bayern. Das Wetter in Deutschland soll weiter wechselhaft bleiben. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Tänzer in Löwen-, Drachen- und Schweinekostümen treten anlässlich des chinesischen Neujahrs in Lima in Peru auf. Das traditionelle Neujahrsfest ist das wichtigste Fest in China und wird auch in Ländern gefeiert, in denen viele Chinesinnen oder Chinesen leben. 2024 ist das Jahr des Drachen. Bild: Martin Mejia/AP/dpa