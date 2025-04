Bilder des Tages vom 10.04.2025

Alles im Blick hat dieser Kaninchenkauz in Florida in den USA. Bild: Ronen Tivony/ZUMA Press Wire/dpa

Früh unterwegs: Ein Mann joggt am Morgen an der Nordostküste von Großbritannien, während die Sonne am Horizont über einem Frachter aufgeht. Bild: Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Im Anflug: Ein Flugzeug landet auf dem Harry Reid International Airport von Las Vegas. Im Hintergrund ist die „Sphere at The Venetian Resort“ zu sehen, eine riesige Konzerthalle und Event-Arena in Kuppelform. Bild: John Locher/AP/dpa

Präsidentschaftswahl in Ecuador: Indigene Anhänger des ecuadorianischen Präsidenten Daniel Noboa feuern ihn während einer Wahlkampfveranstaltung an. Am 13. April gibt es in Ecuador eine Stichwahl, weil zuvor keiner der Präsidentschaftskandidaten die erforderliche Mehrheit bekommen hatte. Bild: Carlos Noriega/AP/dpa

Neue Volvo-Fahrzeuge stehen neben Containern und warten auf ihre Verschiffung im Jangtse-Hafen in der Stadt Nanjing in der ostchinesischen Provinz Jiangsu. Bild: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa

Ein Flugzeug fliegt vor dem zunehmenden Mond über dem Stadion beim Spiel des FC Barcelona gegen Borussia Dortmund. Bild: Federico Gambarini/dpa