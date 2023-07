Die Hauptstadt bekennt Farbe: Mit dem symbolischen Aufziehen der Regenboggenflagge wurden in Berlin die Pride Weeks mit mehreren Großveranstaltungen eingeläutet. Foto: Sören Stache/dpa

Bevor die "Great Yorkshire" Show im britischen Harrogate morgen für die Öffentlichkeit zugänglich wird, nehmen die Landwirte nochmal neben ihren Rindern Platz und genehmigen sich in aller Ruhe ein Getränk. Foto: Danny Lawson/PA Wire/dpa

Auf dem Weg zum Nato-Gipfel in Litauen legt US-Präsident Joe Biden einen Zwischenstopp in London ein und trifft dabei den britischen König Charles. Dabei dürfen natürlich auch die Scots Guards mit ihren berühmten Fellmützen nicht fehlen. Foto: Kin Cheung/AP Pool/AP/dpa

Auf einer Fläche von 1,3 Hektar wird in Oberbayern Hopfen angebaut und gleichzeitig Solarenergie für etwa 200 Haushalte erzeugt. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums ist es die weltweit erste Hopfen-Agri-Photovoltaik-Anlage. Foto: Armin Weigel/dpa

Ein bisschen Abkühlung: In Teilen Chinas herrscht seit Wochen ungewöhnliche Hitze. Die Behörden haben die zweithöchste Warnstufe ausgerufen. Foto: Andy Wong/AP

Kater Larry, "Oberster Mäusejäger des britischen Kabinetts", sitzt am Eingang der 10 Downing Street und wartet auf Joe Biden. Der US-Präsident ist für ein Treffen mit dem britischen Premier Rishi Sunak nach London gekommen. Foto: Frank Augstein/AP/dpa

Der knallbunte "Barbie"-Film von Regisseurin Greta Gerwig feiert in Hollywood seine Weltpremiere. In den Hauptrollen: Margot Robbie als Barbie und Ryan Gosling als Ken. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Auf seinem Weg zum Nato-Gipfel im litauischen Vilnius, der am Dienstag beginnt, legt US-Präsident Joe Biden einen Zwischenstopp in London ein. Foto: Susan Walsh/AP

Während in der japanischen Hauptstadt Tokio das Thermometer auf über 35 Grad gestiegen ist, werden der Süden und Westen des Inselreiches von heftigen Regenfällen heimgesucht. Dabei ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Foto: Kyodo News/AP

Ein Blitz entlädt sich hinter dem Fernmeldeturm Telemax in Hannover. Heftige Unwetter sind am Abend und in der Nacht über Teile Niedersachsens hinweggezogen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa