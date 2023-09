Bilder des Tages vom 10.09.2023

Über dem sogenannten Gottesgarten in der Region rund um den Staffelberg geht die Sonne auf. Bild: Pia Bayer/dpa

Der britische Premierminister Rishi Sunak und seine Frau Akshata Murty haben während des G20-Gipfels in der indischen Hauptstadt Neu Delhi in einem hinduistischen Tempel gebetet. "Ich bin ein stolzer Hindu, so wurde ich erzogen", sagte der Politiker. Bild: Dan Kitwood/PA Wire/dpa